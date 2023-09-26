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В Екатеринбурге машина без водителя устроила массовое ДТП

Е1: В Екатеринбурге машина без водителя устроила массовое ДТП
26 сентября 2023, 04:00
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Екатеринбурге автомобиль марки Subaru без водителя протаранил припаркованную Lada Granta, которая в свою очередь врезалась в близстоящую машину. Об этом пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что ДТП произошло на улице Евгения Савкова.

«Едет Subaru и врезается прямо в стоящую Lada Granta. Lada стукает другую машину. А водителя Subaru нет. У нее сработал автозапуск на скорости, и она сама поехала», — цитирует издание слова собеседника.

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#дтп
#мужчина
#екатеринбург
#автомобили
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В Екатеринбурге девушка украла из секс-шопа мастурбаторы
Е1: В Екатеринбурге девушка украла из секс-шопа два мастурбатора
26 сентября 2023, 04:35

Фото: iStock/Artulina1

В Екатеринбурге девушка украла мастурбаторы из секс-шопа. Об этом пишет E1 со ссылкой на сотрудников магазина.
Уточняется, что инцидент произошёл на улице Малышева. В секс-шоп зашли парень и девушка, с собой у них была колонка с громкой музыкой. В то время как парень стал консультироваться с продавцом, его девушка стала ходить по магазину. Спустя время она покинула секс-шоп, а вслед за ней вышел и парень.

После этого продавец обнаружила пропажу двух японских мастурбаторов.

Владельцы магазина для взрослых заявили о произошедшем в полицию.

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В Екатеринбурге машина без водителя устроила массовое ДТП

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#полицейские
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#девушка
#екатеринбург
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В Уфе полицейские раскрыли убийство, накрыв нарколабораторию
26 сентября 2023, 04:16

В Уфе полицейские ликвидировали нарколабораторию и раскрыли убийство. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Уфе задержали двоих жителей города Ишимбая», — цитирует телеканал слова Волк.

Уточняется, что двое братьев подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. При этом один из них ранее уже был судим.

Следствие утверждает, что подозреваемые в одном из боксов гаражного кооператива организовали нарколабораторию. Необходимые прекурсоры и оборудование они получили с помощью тайников-закладок от анонимного курьера.

В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли более 5,5 кг мефедрона, а также материалы и оборудование для изготовления наркотиков. Кроме того, в боксе были обнаружены два автомата и боеприпасы.

В ходе расследования правоохранители установили причастность одного из подозреваемых к убийству, совершённому в мае. По его словам, он хотел опробовать незаконно приобретенный пистолет и случайно застрелил местного жителя, оказавшегося в этот момент поблизости.

«В настоящее время территориальным подразделением Следственного комитета Российской Федерации расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 и 228.1 УК РФ», — проинформировала Ирина Волк.

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#ук
#пистолет
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#боеприпасы
#оборудование
#следствие
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#сотрудники
#расследование
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#наркотики
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Бастрыкин взял на контроль расследование продажи ребенка в интернете
26 сентября 2023, 04:09

Фото: сайт Кремля

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту продажи ребенка в интернете. Об этом пишет ОСН.
Ранее в Новосибирске на одном из сайтов объявлений в разделе с животными женщина выставила на продажу ребёнка. В публикации она отметила, что ребёнок любит качели, однако цену не указала. В настоящее время данное объявление удалено.

Бастрыкин поручил главе СУСК по Новосибирской области доложить о ходе расследования и выяснения обстоятельств произошедшего.

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#женщина
#бастрыкин
#ребёнок
#продажа
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В Красноярском крае военный получил 1,5 года колонии за самоволку
26 сентября 2023, 03:31

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В Красноярском крае рядового ВС РФ приговорили к полутора годам колонии за уклонение от воинской службы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Красноярского гарнизонного военного суда.
Судом установлено, что осужденный решил не возвращаться в воинскую часть в Кемеровской области после положенного отпуска, продолжив отдыхать в одном из населённых пунктов Красноярского края. Спустя несколько месяцев он явился в красноярский военный следственный отдел, где и был взят под стражу.

Отмечается, что мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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#наказание
#мужчина
#армия
#вс рф
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ТСН: В Одесской области раздались взрывы
26 сентября 2023, 02:52

Фото: iStock/RamonCast

В Одесской области Украины раздалось несколько взрывов после объявления там воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
По его данным, речь идёт о работе средств украинской противовоздушной обороны, поскольку группа беспилотников приближается к портам Измаил и Рени на Дунае.

Ранее сирены воздушной тревоги звучали в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#взрывы
#одесса
#украина
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СК: Жительницу Пензы приговорили к 10 годам за попытку убить собственного внука
26 сентября 2023, 02:31

Фото: iStock/Fedorovekb

Пензенский суд приговорил 45-летнюю местную жительницу к 10 годам лишения свободы за покушение на 10-месячного внука. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в своём Telegram-канале.
Как установили следователи, в марте 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая решила убить собственного 10-месячного внука, раздражавшего её своим криком. Матери мальчика она планировала сказать, что тот задохнулся во сне.

Женщина обхватила ногами шею ребёнка и начала сдавливать, но была остановлена своей дочерью, которая как раз в этот момент вошла в комнату.

«Вступившим в законную силу приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили в СК. Также в ведомстве добавили, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и продажу наркотиков.

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#дети
#следственный комитет
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В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции
26 сентября 2023, 02:27

Фото: iStock/blinow61

В Томске 53-летний мужчина убил трех родственников, после чего сдался правоохранителям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МВД.
«В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томск поступило сообщение от жителя села Дзержинское о том, что он совершил преступление. По адресу его проживания прибыли полицейские патрульно-постовой службы и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 53-летний мужчина», — цитирует издание сообщение ведомства.

Задержанный признался в убийстве трёх родственников, тела которых были обнаружены по адресу проживания мужчины.

Уточняется, что убитыми оказались 81-летняя мать подозреваемого, 47-летняя сестра и 18-летний племянник. У всех были обнаружены огнестрельные ранения.

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#преступление
#мать
#полицейские
#мужчина
#тела
#убийство
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На Кубани учителю дали 12 лет тюрьмы за передачу подросткам наркотиков
26 сентября 2023, 01:34

Фото: iStock/OlFedv

В Краснодарском крае бывшему преподавателю иностранного языка суд назначил 12 лет колонии строгого режима за то, что он подсадил двух подростков на наркотики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.
Уточняется, что мужчина ранее преподавал иностранные языки в Кореновском районе. Весной 2022 года подсудимый уговорил подростков 16 и 17 лет употребить у него в квартире синтетический наркотик внутривенно. После этого у школьников появилась наркотическая зависимость. Кроме того, один из юношей был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом постинъекционная флегмона правого плеча.

«Прокурор Кореновского района поддержал государственное обвинение в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении двух преступлений по пунктам «а, б» ч. 3 ст. 230 (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, что повлекло тяжкие последствия) УК РФ. Ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — цитирует агентство сообщение ведомства.

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#ук
#обвинение
#мужчина
#ск
#рф
#учитель
#наркотики
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МО РФ: Ещё два украинских беспилотника сбиты над Курской областью
26 сентября 2023, 00:34

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Еще два украинских дрона сбили в небе над Курской областью около 23:00 по мск. Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее сообщалось о том, что около 22:30 по мск средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа.

Вечером 25 сентября средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Белгородской областью. По предварительным данным пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях на земле еще уточняется.

Кроме того,в российском военном ведомстве сообщили, что сегодня, 25 сентября, над акваторией Чёрного моря и Крымом были сбиты сразу четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#украина
#бпла
#беспилотник
#минобороны рф
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