В Екатеринбурге машина без водителя устроила массовое ДТП

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В Екатеринбурге автомобиль марки Subaru без водителя протаранил припаркованную Lada Granta, которая в свою очередь врезалась в близстоящую машину. Об этом пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.
«Едет Subaru и врезается прямо в стоящую Lada Granta. Lada стукает другую машину. А водителя Subaru нет. У нее сработал автозапуск на скорости, и она сама поехала», — цитирует издание слова собеседника.
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