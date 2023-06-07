Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков
Автомобиль марки Mitsubishi провалился под асфальт в Екатеринбурге из-за столба горячей воды, вырвавшегося из-под земли
В Екатеринбурге машина провалилась под асфальт из-за фонтана кипятка.
Уточняется, что происшествие произошло ночью с шестого на седьмое июня, во дворе дома 8 на улице Цвиллинга. На месте, где были припаркованы чёрная Mitsubishi и белая Lada, из-под земли вырвался столб горячей воды. В результате оба автомобиля пострадали, а иномарка провалилась под асфальт.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Санкт-Петербурге ребенок пострадал от взрыва самодельной петарды, а в Хабаровском крае ребёнок умер из-за поздней диагностики диабета.
Уточняется, что происшествие произошло ночью с шестого на седьмое июня, во дворе дома 8 на улице Цвиллинга. На месте, где были припаркованы чёрная Mitsubishi и белая Lada, из-под земли вырвался столб горячей воды. В результате оба автомобиля пострадали, а иномарка провалилась под асфальт.
«Труба небольшая. Опрессовка, горячая вода — температура примерно 40 градусов», — передаёт издание Е1.RU со ссылкой на свой источник.На месте инцидента работают экстренные службы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Санкт-Петербурге ребенок пострадал от взрыва самодельной петарды, а в Хабаровском крае ребёнок умер из-за поздней диагностики диабета.
Яна Таёжная