В Екатеринбурге мать, задушившая троих детей, избежит тюрьмы

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В Екатеринбурге завершилось следствие по делу Анастасии Петровой, которая задушила троих своих детей, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Александра Сапегина.
Напомним, жуткая трагедия произошла в конце 2022 года. Петрова задушила троих родных детей ремнем от халата. Супругу она оставила записку, в которой пояснила, что дети были одержимы, а в младшего и вовсе вселился бес.
Судебные экспертизы признали женщину невменяемой. В момент совершения преступления она не могла нести ответственность и здраво осознавать характер своих действий, пояснил Сапегин.
Вместо тюремного заключения, Петрову отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
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Судебные экспертизы признали женщину невменяемой. В момент совершения преступления она не могла нести ответственность и здраво осознавать характер своих действий, пояснил Сапегин.
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Евгения Парфентьева