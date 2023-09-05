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В Екатеринбурге молодая мать задавила во сне грудничка

05 сентября 2023, 17:42
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

В Екатеринбурге молодая мать задавила во сне грудничка, сообщает «КП – Екатеринбург»
По информации СМИ, 26-летняя жительница Екатеринбурга насмерть задавила грудного младенца во сне. На нее возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Девушка задавила малыша во сне. Злого умысла у нее не было», - прокомментировал ситуацию источник издания.


Отмечается, что расследование этой трагедии уже завершено и дело женщины перенаправлено в суд для рассмотрения по существу.

Жительнице столицы Урала грозит до двух лет лишения свободы.

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#суд
#уголовное расследование
#младенец
#смерть
#екатеринбург
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СБУ выбирает жертв так, чтобы угодить Зеленскому
Economist: СБУ выбирает жертв в России так, чтобы угодить Зеленскому
05 сентября 2023, 18:10

Фото: iStock/cyano66

Служба безопасности Украины, которая проводит операции по убийству россиян, руководствуется не логикой, а желанием угодить Владимиру Зеленскому, сообщает The Economist со ссылкой на бывшего сотрудника службы.
По словам собеседника СМИ, «кампания по убийствам продиктована больше импульсом, чем логикой». Сотрудники СБУ планируют свои убийства так, чтобы угодить своему лидеру, Владимиру Зеленскому. Он также ответил, что в некоторых убийствах полностью отсутствует какая-либо стратегия, и они призваны оказать скорее психологический эффект и запугать россиян. 

Ярчайшим убийством, совершенным сотрудниками СБУ, остается теракт, в котором погибла политолог Дарья Дугина в августе 2022 года. При это, как отметил источник издания, зачастую СБУшники выбирают своими целями и совсем незначительные фигуры.

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#теракт
#политолог
#сбу
#убийство
#украина
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В МВД установили личность мужчины, обстрелявшего ветерана СВО в Батайске
Установлена личность мужчины, выпустившего 12 пуль в участника СВО в Батайске
05 сентября 2023, 17:55

Фото: iStock/ipopba

В Батайске установили личность мужчины, который выпустил 12 пуль в участника СВО после ссоры у кафе, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
Напомним, в ночь на 3 сентября возле одного из кафе города Батайск между группой мужчин завязалась ссора. В результате, один из них выхватил травматический пистолет и выстрелил в оппонента 12 раз. Пострадавший оказался участником специальной военной операции. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полиции удалось установить личность 28-летнего местного жителя. 

В настоящий момент стрелка разыскивают. 

Ранее мать пострадавшего рассказала «РИА Новости», что состояние ее сына резко ухудшилось. Мужчина находится в сознании, однако, у него загустела кровь и никак не проходит сильная головная боль.

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#мужчина
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#кафе
#военные
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Россиянин пытался сжечь жену заживо из-за ревности
В Ярославской области мужчина пытался заживо сжечь жену из-за ревности
05 сентября 2023, 17:29

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Житель города Ростов Ярославской область пытался заживо сжечь жену из-за ревности, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, вечером 4 сентября 44-летний супруг сильно поссорился со своей 36-летней женой. 

В результате ссоры, женщина заявила, что хочет разойтись с ним, тогда муж стал угрожать ей, а в итоге сказал, что, в таком случае, она не достанется никому. Супруг схватил канистру с бензином, вылил его на голову жены и поджег. 

К счастью, огонь удалось быстро потушить, женщина самостоятельно обратилась в местную больницу, где у нее диагностировали ожоги головы, ушей и рук. От госпитализации пострадавшая отказалась. 

Дома у супругов провели обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты бита, канистра и остатки волос. Мужчина находится под подпиской о невыезде. 

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#бензин
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Украинского боевика осудили на пожизненное заключение за убийство 14 человек
05 сентября 2023, 16:56

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд вынес приговор украинскому военному, который убил 14 человек в Донецкой Народной Республике, сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.
По информации следствия, 4 марта 2022 года морпех Валентин Василенко, вместе с сослуживцами, которые продолжают воевать за ВСУ, занял боевую позицию на автомобильном мосту Мариуполя. По прикажу, военнослужащие были обязаны охранять границу и применить оружие, если потребуется. 

21 марта Василенко и другие ВСУшники расстреляли шестерых мужчин, а 23 марта еще шестерых мужчин и женщину с ребенком. 

Василенко признали виновным по уголовным статьям «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» и «Убийство двух или более лиц».

Суд вынес украинскому боевику приговор в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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#суд
#убийство
#оружие
#всу
#днр
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У легкомоторного самолета открылась дверь во время полета в Свердловскую область
05 сентября 2023, 15:25

Фото: iStock/frentusha

У легкомоторного самолета открылась дверь во время полета в Свердловскую область, сообщает Telegram-канал Aviaincedent.
Легкомоторный самолет американского производства Piper Aztec следовал по маршруту Пермь-деревня Поповка Свердловской области. 

Однако, во время полета на борту распахнулась дверь. Причины произошедшего в СМИ не уточняются. Сигнал бедствия самолет подавать не стал и благополучно приземлился на месте назначения. 

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский самолёт Airbus А320. Причиной экстренной посадки стала проблема в одном из двигателей воздушного судна. В аэропорт направлены экстренные службы.

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#самолет
#аэропорт
#пилот
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Украинский военный получил 25 лет колонии за изнасилование и убийство в Мариуполе
05 сентября 2023, 15:10

Фото: iStock/I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind

Солдат Вооруженных сил Украины получил 25 лет колонии за убийство и изнасилование в Мариуполе, сообщили в пресс-службах Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры.
В апреле 2022 года старший лейтенант Сергей Батынский задержал двух мирных мирных жителей Мариуполя. Несмотря на то, что супруги были гражданами  Украине, он бросил их в подвал. Батынский угрожал женщине, насиловал ее, а затем застрелил мужа прямо на ее глазах. 

После задержания лейтенант в подробностях рассказал о совершенном преступлении и признал свою вину. 

Батынского признали виновным   по уголовным статьям «Убийство с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование, соединенное с угрозой убийства», «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийства» и «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов».

Суд вынес ВСУшнику приговор в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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#суд
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#убийство
#супруги
#изнасилование
#украина
#военные
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В Раменском электричка столкнулась с автомобилем
05 сентября 2023, 14:47

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Раменском районе Московской области электричка столкнулась с автомобилем на железнодорожных путях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в экстренных службах.
«На нерегулируемом переезде железной дороги Гжель-Куровская произошло столкновение электропоезда сообщением Москва-Черусти с легковой автомашиной», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на данном участке движение автомобилей проходит реверсивно. Выясняются обстоятельства из-за которых произошла авария. Также уточняется информация о пострадавших.

Ранее также сообщалось, что ро меньшей мере 23 человека получили различные травмы после того, как автомобиль врезался в ресторан быстрого питания Denny’s в американском штате Техас.

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#черусти
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Алексея Панина* задержали в Эстонии, его могут депортировать в Россию
05 сентября 2023, 14:19

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В Эстонии полиция задержала российского актёра Алексея Панина* за то, что ночью он ломился в дом к незнакомым людям, думая, что находится в отеле. Теперь его могут депортировать на родину, где ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.
Согласно сообщению, Панин*, находившийся в алкогольном опьянении, около трех часов ночи ломился в дом к незнакомым людям, бил посуду и сильно шумел. Его задержали сотрудники полиции и доставили в отдел, после чего перенаправили в вытрезвитель.

Актеру может грозить депортация в Россию. Однако, по словам собеседника Telegram-канала Shot, эстонские власти могут намеренно не принять решение о его депортации в РФ по политическим мотивам. 

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российского актера Алексея Панина*. 1 июля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с российским актером Алексеем Паниным*, который сейчас проживает в Испании. В ролике актер восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.

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*Признан иноагентом на территории РФ
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#telegram
#рф
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В Киеве с могилы пилота украли шевроны
В Киеве ограбили могилу известного пилота
05 сентября 2023, 13:56

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В Киеве ограбили могилу известного пилота, сообщает Страна.ua со ссылкой на слова девушки погибшего.
Андрей Пильщиков с позывным «Джус» погиб 25 августа при столкновении двух учебных самолетов Л-39 в Житомирской области. Пильщиков был одним из известнейших украинских пилотов, он часто давал интервью, в том числе зарубежным СМИ. Однако, единственный самолет, который сбил «Джус» - был украинским. 

По факту смерти Пильщикова и двух других пилотов проводится проверка, следователи проверяют техническое состояние самолетов.

После гибели «Джуса», сослуживцы оставили на его могиле памятные шевроны, однако, вскоре нашивки пропали. Девушка обратилась к ворам, попросив вернуть их и пообещав сохранить им анонимность.

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