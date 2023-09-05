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В Екатеринбурге молодая мать задавила во сне грудничка, сообщает «КП – Екатеринбург»
По информации СМИ, 26-летняя жительница Екатеринбурга насмерть задавила грудного младенца во сне. На нее возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Отмечается, что расследование этой трагедии уже завершено и дело женщины перенаправлено в суд для рассмотрения по существу.
Жительнице столицы Урала грозит до двух лет лишения свободы.
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«Девушка задавила малыша во сне. Злого умысла у нее не было», - прокомментировал ситуацию источник издания.
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Евгения Парфентьева