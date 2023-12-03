В Екатеринбурге мужчина после трех инсультов сбежал от жены из больницы

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В Екатеринбурге разыскивают мужчину, переставшего узнавать родственников после инсульта.
Мужчина, который перенёс три инсульта, перестал узнавать родных, пишет E1. По словам жены 51-летнего екатеринбуржца, муж перестал узнавать её и их годовалого сына после третьего инсульта, который случился 29 ноября.
Когда жена приехала, чтобы забрать мужа домой, он сбежал от неё вместе со своими документами.
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«Он не узнал сына и напал на него с ножом. Я вызвала полицию, а они «скорую». Его увезли в больницу», — сообщила женщина.
«Ребенок в истерике ждёт его. Малыш бегает к дверям каждую ночь», — рассказывает женщина.Добровольческий отряд «Лиза Алерт» ищет мужчину. В день побега на нём были темно-синяя куртка, черная кофта, спортивные штаны и кроссовки. У мужчины короткие черные волосы с проседью и карие глаза.
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Мария Фирсова