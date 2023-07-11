В Екатеринбурге мужчина выкинул годовалого ребенка из окна пятого этажа

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В Екатеринбурге мужчина выкинул из окна пятого этажа годовалого ребенка, пока его мать спала.
Ребенок находился дома с родителями, которые уснули после употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает Е1.ru.
Жители многоэтажного дома высказали мнения о том, что мальчика мог выбросить из окна сожитель женщины, пока она спала. По словам соседей, семья, в которой проживает малолетний, неблагополучная. Известно, что ребенок получил при падении серьезные травмы и был госпитализирован.
Правоохранительные органы инициировали по данному факту проверку.
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Жители многоэтажного дома высказали мнения о том, что мальчика мог выбросить из окна сожитель женщины, пока она спала. По словам соседей, семья, в которой проживает малолетний, неблагополучная. Известно, что ребенок получил при падении серьезные травмы и был госпитализирован.
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Анастасия Крестьянова