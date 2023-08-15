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В Екатеринбурге мумии двух мужчин пять лет пролежали в квартире

В квартире дома в Екатеринбурге найдены мумии отца и сына, пять лет пролежавшие в квартире
15 августа 2023, 01:10

Фото: Фотобанк Московской области

В Екатеринбурге в квартире на улице Ангарской обнаружили тела отца и сына, пропавших около пяти лет назад. Об этом пишет Life со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Свердловской области.
«Сообщение об обнаружении в квартире на девятом этаже дома по улице Ангарской в Екатеринбурге мумифицированных тел двух человек поступило в органы внутренних дел от родственников умерших. По данным полиции, умершими оказались мужчина 1928 года рождения и его сын 1964 года рождения», — цитирует издание слова руководителя пресс-службы Валерия Горелых.

После осмотра помещения правоохранители пришли к выводу, что дверь была заперта изнутри, а порядок расположения вещей в квартире не нарушен. Останки направили на экспертизу для выяснения причины и давности смерти.


По информации URA.RU, дальние родственники «два или три года назад» заявляли о пропаже отца и сына в МВД, но найти их тела не удалось. Соседи отмечают, что у умерших были «проблемы с головой», они были замкнуты и почти не выходили из дома. Согласно данным издания, мужчины умерли около пяти лет назад.

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#сын
#квартира
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В Махачкале пожар на АЗС локализовали на площади 600 «квадратов»
МЧС: В Махачкале пожар на АЗС локализовали на площади 600 «квадратов»
15 августа 2023, 01:29

Фото: РИА Новости

В Махачкале пожар на АЗС локализован на площади 600 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Пожар на автозаправочной станции в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров», — цитирует агентство текст сообщения.

В МЧС проинформировали, что сообщение о пожаре и взрыве поступило в понедельник,14 августа, вечером. В ликвидации ЧП в автосервисе и на заправке были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. 

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#мчс
#пожар
#азс
#чп
#дагестан
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Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 56
Минздрав: число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 56
15 августа 2023, 01:17

Фото: iStock/maxim4e4ek

Количество пострадавших от взрыва на топливной заправочной станции в Махачкале возросло до 56 человек, среди которых 13 детей, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Дагестана.
«По последним данным, вследствие инцидента на АЗС скончались 12 человек, включая двоих детей. 56 человек получили ранения, из них 13 — дети», — указано в сообщении.
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#дети
#азс
#взрыв
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В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители
В Тюменской области в ДТП с участием двух машин погибли трое детей и их родители
15 августа 2023, 00:46

Фото: iStock/Motortion

Трагическая авария произошла в Тюменской области, когда семья из семи человек столкнулась с грузовиком. Пять членов семьи погибли: родители и трое их дочерей. Двое их сыновей находятся в больнице, информирует пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Инцидент произошел вечером в понедельник на участке дороги Тюмень — Ханты-Мансийск, возле Тобольска. Легковая машина марки «Инфинити» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Вольво». В машине находилась семья из Тобольска: родители и пятеро детей. При столкновении погибли 32-летний водитель, 38-летняя его жена и их дочери в возрасте 7, 9 и 14 лет. Сыновья 3 и 11 лет были госпитализированы.

На месте происшествия работают специалисты Госавтоинспекции, во главе с временным исполняющим обязанности начальника ГИБДД Тюменской области Василием Ренцановым, а также оперативно-следственная группа.

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#машина
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Задержан подозреваемый в домогательствах к спрыгнувшей с 4-го этажа девятикласснице
В Ижевске задержан подозреваемый в домогательствах к спрыгнувшей с 4-го этажа девятикласснице
15 августа 2023, 00:32

Фото: iStock/artisteer

В Ижевске правоохранители задержали подозреваемого в нападении на девятиклассницу. Школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, спасаясь от педофила.
«В рамках расследования уголовного дела мужчина был задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в официальном Телеграм-канале СК России.

Отмечается, что следственное управление СК РФ по Удмуртии расследует уголовное дело по ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»), возбужденное по факту действий мужчины.

«Убегая от нападавшего, девочка выпрыгнула из окна квартиры, в результате чего получила травмы и госпитализирована в медицинское учреждение», — проинформировали в ведомстве.

Доклад по делу запросил глава следственного комитета Александр Бастрыкин.

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#ск рф
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Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 12
Минздрав: число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 12
15 августа 2023, 00:30

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале погибли 12 человек, включая двух детей, сообщает дагестанский минздрав в своем Telegram-канале.
Также сообщается о 50 пострадавших. Информацию об этом подтвердил глава региона Сергей Меликов.

«За жизнь пострадавших борются врачи. Все службы продолжают работать в усиленном режиме»,— написал он в Telegram.
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#азс
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#жизнь
#telegram
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Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан
Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан для организации помощи
15 августа 2023, 00:13

Фото: iStock/Sitikka

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко отправился в Дагестан, чтобы организовать помощь пострадавшим от ЧП в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.
В сообщении отмечается, что речь идет о пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в городе Махачкала.

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#азс
#станции
#взрыв
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Момент взрыва на АЗС в Махачкале сняли на видео
Очевидцы сняли на видео момент взрыва на заправке в Махачкале
14 августа 2023, 23:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

Очевидцы сняли на видео момент взрыва на заправке в Махачкале. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
Ранее писали, что количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до десяти человек, пострадали при этом более 50, среди них есть дети.



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#прокуратура
#взрыв
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В Мексике нашли холодильники с останками минимум 13 человек
14 августа 2023, 23:32

Фото: iStock/GummyBone

В Мексике обнаружили останки по меньшей мере тринадцати человек, тела которых предварительно расчленили. Об этом пишет РИА Новости.
«Согласно первым собранным уликам, к сожалению, это более 13 тел, и есть вероятность обнаружить еще в процессе идентификации», — цитирует агентство слова регионального прокурора Вероники Эрнандес Гиаданс.

Останки людей были обнаружены в накануне двух зданиях города Поса-Рика, штат Веракрус. Они находились в морозильных камерах. Прокуратура ведет следственные действия с 13 августа. В настоящее время удалось задержать шесть человек, предварительно причастных к происшествиям.

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#происшествие
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Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке
Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке в Махачкале
14 августа 2023, 23:19

Фото: iStock/vmargineanu

Прокуратура Дагестана проводит проверку в связи с инцидентом на автозаправке в Махачкале, сообщается в телеграм-канале этого ведомства.
«В связи с пожаром на автозаправочной станции в Махачкале прокуратурой республики инициирована проверка. Руководители прокуратуры направлены на место для координации действий правоохранительных и экстренных служб», - заявили в ведомстве.
Также будет проведена оценка, насколько на объекте соблюдались законодательные требования к пожарной и промышленной безопасности.

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