В Екатеринбурге мумии двух мужчин пять лет пролежали в квартире

Фото: Фотобанк Московской области
В Екатеринбурге в квартире на улице Ангарской обнаружили тела отца и сына, пропавших около пяти лет назад. Об этом пишет Life со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Свердловской области.
«Сообщение об обнаружении в квартире на девятом этаже дома по улице Ангарской в Екатеринбурге мумифицированных тел двух человек поступило в органы внутренних дел от родственников умерших. По данным полиции, умершими оказались мужчина 1928 года рождения и его сын 1964 года рождения», — цитирует издание слова руководителя пресс-службы Валерия Горелых.
После осмотра помещения правоохранители пришли к выводу, что дверь была заперта изнутри, а порядок расположения вещей в квартире не нарушен. Останки направили на экспертизу для выяснения причины и давности смерти.
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Диана Аванесян