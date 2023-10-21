В Екатеринбурге нашли 38-летнюю мать, которая писала мужу «из ада»

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В Екатеринбурге нашли 38-летнюю Анастасию Веревкину, писавшую мужу «из ада».
«КП» пишет, что пропавшая всё это время была в Екатеринбурге. Она не хотела общаться со своими родственниками. Женщина жива и здорова.
В середине апреля нынешнего года вместе со своим мужем Дмитрием женщина уехала из Омска, оставив дочь со своей мамой. В Екатеринбурге семейная пара остановились в работном доме.
Во время прогулки в парке супруги очень сильно поругались. Супруг оставил её одну на скамейке. Когда он вернулся, женщины уже не было. Спустя время женщина написала сообщение: «Я в аду! Помоги».
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В середине апреля нынешнего года вместе со своим мужем Дмитрием женщина уехала из Омска, оставив дочь со своей мамой. В Екатеринбурге семейная пара остановились в работном доме.
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Мария Фирсова