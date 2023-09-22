В Екатеринбурге нашли мертвыми в квартире психиатра Макроцкого и его сына-инвалида

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В Березовском Свердловской области мёртвыми обнаружили психиатра Николая Макроцкого и его сына-инвалида. Об этом пишут «Известия».
«19 сентября один из мужчин обнаружил в квартире тело отца и своего брата, который является инвалидом первой группы», — сообщил источник издания.
Когда на место преступления прибыли сотрудники правоохранительных органов, дверь квартиры была заперта изнутри. Отмечается, что в комнате была обнаружена предсмертная записка.
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