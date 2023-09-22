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В Екатеринбурге нашли мертвыми в квартире психиатра Макроцкого и его сына-инвалида

В Екатеринбурге нашли мертвыми в квартире психиатра Макроцкого и его сына
22 сентября 2023, 01:16
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В Березовском Свердловской области мёртвыми обнаружили психиатра Николая Макроцкого и его сына-инвалида. Об этом пишут «Известия».

«19 сентября один из мужчин обнаружил в квартире тело отца и своего брата, который является инвалидом первой группы», — сообщил источник издания.

Когда на место преступления прибыли сотрудники правоохранительных органов, дверь квартиры была заперта изнутри. Отмечается, что в комнате была обнаружена предсмертная записка.

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#квартиры
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#психиатр
#смерть
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В Санкт-Петербурге нашли девочку, пропавшую по дороге в музыкальную школу
22 сентября 2023, 02:00

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

В Санкт-Петербурге найдена одиннадцатилетняя девочка, которая ранее пропала по дороге в музыкальную школу. Об этом поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил 21 сентября во «ВКонтакте».
«Найдена. Жива», — говорится в сообщении.

Подробности обнаружения ребёнка волонтёрами в настоящее время не уточняются.

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#девочка
#поиски
#санкт-петербург
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Строителя главной мечети Крыма задержали по делу о мошенничестве
РБК: Строителя главной мечети Крыма задержали по делу о мошенничестве
22 сентября 2023, 00:58

Фото: iStock/ Andrey Mikhaylov

Сотрудники правоохранительных органов 20 сентября задержали Энвера Эмираджиева, руководящего строительством Соборной мечети в Симферополе. Об этом пишет РБК со ссылкой на информированный источник.
Собеседник издания не уточнил, связано ли задержание Эмираджиева со строительством мечети.

Гендиректора подрядной организации по строительству Соборной мечети подозревают в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159) УК РФ, ему грозит до десяти лет лишения свободы. По подозрению в мошенничестве также был задержан предприниматель Эдуард Кутуков.

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#предприниматель
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#мечеть
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Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко
22 сентября 2023, 00:14

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Южном окружном военном суде прокурор огласил обвинительное заключение в отношении четверых мужчин по делу о покушении на первого главу Донецкой Республики (ДНР) Александра Захарченко и ряде других преступлений. Об этом пишет РИА Новости.
На скамье подсудимых находятся Александр Погорелов, Александр Тимошенко,  Артём Ен и Василий Чурилов. По словам прокурора, в 2014 году СБУ создала для убийства Захарченко агентурную сеть.

Чурилову вменяют содействие террористической деятельности и участие в террористическом сообществе. Ён также обвиняется в содействии террористической деятельности, а Тимошенко — в шпионаже.

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#сбу
#суд
#обвинение
#днр
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В Тульской области электричество пропало из-за крыс, а не из-за взрывов
Baza: В Тульской области электричество пропало из-за крыс, а не из-за взрывов
22 сентября 2023, 00:02

Фото: iStock/jjgarcia03

В Тульской области произошла авария на подстанции, в результате которой без свет остались более пяти ​тысяч жителей города. Об этом пишет Baza.
В публикации говорится, что звуки взрывов не имеют отношения к аварии — источники канала проинформировали, что электричество пропало из-за крыс.

Предварительно, в ячейку вакуумного выключателя забрались несколько крыс и дотронулись до токоведущих частей, спровоцировав скачки электричества. Из-за этого в некоторых районах Тулы пропало электричество.

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#электричество
#аварии
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В Туле прогремело несколько взрывов, в части города погас свет
21 сентября 2023, 22:36

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Туле прогремело несколько взрывов, после чего в некоторых районах города пропало электричество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, очевидцы сообщили не менее, чем о трех взрывах в Туле. Сразу после этого, в большей части города пропало электричество. По предварительным данным, взрывы прогремели в Пролетарском районе. Официального подтверждения пока не было. Подробности выясняются.

По предварительной причине, причиной взрыва стала авария на подстанции. Без электричества остались около пяти тысяч человек в Зареченском районе. Для устранения аварии на место ЧП выехала аварийная бригада.

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#электричество
#чп
#взрывы
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В Москве из окна девятого этажа выпал ребенок, он погиб на месте
21 сентября 2023, 20:07

Фото: iStock/vmargineanu

В Москве из окна девятого этажа в доме на ул. Изюмской выпал двухлетний ребенок, он погиб на месте. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Из окна квартиры 9 этажа жилого дома на ул. Изюмской выпал малолетний ребенок. Мальчик 2021 г.р. (2 года) погиб на месте от полученных при падении с высоты травм», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в момент падения ребенка в квартире были оба родителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.

Накануне также сообщалось, что в Москве мужчина выпал из окна шестого этажа, пытаясь спасти котенка с карниза. Он два месяца пробыл в коме и скончался 19 сентября.

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#ребёнок
#уголовное мальчик
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В Балашихе восстанавливают стёкла в доме, пострадавшем от взрыва газа в соседней многоэтажке
21 сентября 2023, 18:07

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Сотрудники управляющей компании начали восстанавливать остекление в дома №9 по улице Октябрьской в Балашихе после взрыва в соседней девятиэтажке. Сотрудники УК обходят квартиры и выясняют, кому нужна помощь.
«Собираем данные, берём контактные телефоны. Сейчас, если есть большие повреждения пластиковых стеклопакетов, их закрывают полиэтиленом», – рассказала начальник отдела благоустройства УК «Квартал» Татьяна Гордейчук
К восстановлению остекления в лоджиях приступят позже. Также ожидают замерщика для пластиковых стеклопакетов.
«Вчера сотрудники управляющей компании приходили четыре раза, все данные сняли. Сегодня с утра был в ЖЭКе, ещё раз дал информацию. По срокам не определились, но сказали, что всё сделают. Записали количество окон, которые надо заменить», – поделился житель дома Роман Федяков.
Взрыв бытового газа произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Повторное обрушение произошло через несколько часов после взрыва во время разбора завалов. 
 
В результате ЧП семь человек, в том числе двое спасателей, погибли. Пострадали 20 человек, восемь из них госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались. 
 
Также спасатели эвакуировали 170 человек. Их направили в несколько пунктов временного размещения. 

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#балашиха
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#взрыв бытового газа
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#подмосковье
#московская область
#управляющая компания
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В Мордовии 23 студента медколледжа отравились газом, пять из них в реанимации
21 сентября 2023, 17:48

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В мордовском Краснослободске в медицинском колледже 23 студента отравились газом, пятеро из них сейчас находятся в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, пострадали подростки от 17 до 21 года. Все госпитализированы. При этом пять из них в состоянии средней тяжести находятся в реанимации. Состояние остальных студентов более легкое, но они также находятся под присмотром врачей.

Местные жители рассказали, что запах сероводорода чувствовался по всему городу, позже они узнали об отравлении подростков.

Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

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#подростки
#жители
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В Мытищах иностранец получил 12 лет колонии за содействие терроризму
21 сентября 2023, 17:39

Фото: Istockphoto / Zolnierek

Мытищинский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 36-летнего гражданина иностранного государства, призывавшего к терактам в России. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
По данным следствия, в период с 2012 по 2016 год мужчина вступил в Мытищах в ячейку террористов «Исламского государства».* Он проводил встречи, спонсировал и обеспечивал всем необходимым вовлечённых в деятельность организации, в том числе предоставляя временное жилье. 
 
Иностранец также помогал им создавать аккаунты в соцсетях, где призывал совершать теракты на территории России. Мужчину задержали, когда о его деятельности узнали оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Московскому региону.  
 
Подсудимого признали виновным в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства, а также в содействии деятельности террористической организации и финансировании терроризма. 
 
* запрещённая в России террористическая организация
 
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#московская область
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