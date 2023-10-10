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В Екатеринбурге нашли мёртвой девушку, которая пропала месяц назад

10 октября 2023, 08:36
Фото: iStock/Artem_Furman

Фото: iStock/Artem_Furman

В Екатеринбурге обнаружена мертвой девушка, которая пропала месяц назад.
Портал Е1.ru пишет, что тело 22-летней Махфузахон Исмоиловой нашли в водоёме.
«Похороны пройдут сегодня», - рассказал знакомый семьи.

Девушка пропала 2 сентября, в канун своего дня рождения. В правоохранительных органах не комментируют произошедшее.

Ранее тело пенсионера было найдено около городской больницы в Первоуральске Свердловской области, в которую он обратился несколько дней назад.

Уточняется, что в начале октября 84-летний житель города обратился в местную больницу за помощью, но уже через несколько часов был выписан и отправлен домой. Однако дойти до дома ему не удалось: мужчине стало плохо и он упал на тропинке рядом со зданием больницы, в результате чего скончался. Его тело было найдено лишь спустя пять дней.

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#чп
#полиция
#екатеринбург
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В Приморье арестовали местного жителя за шпионаж в пользу Украины
10 октября 2023, 09:38

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ арестовали жителя Приморья по обвинению в шпионаже в пользу Украины.
РИА Новости пишет, что силами сотрудников ФСБ пресечена деятельность жителя Приморья, который причастен к шпионажу в интересах минобороны Украины и передаче данных украинское разведке. Мужчину арестовали.
 
«Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал её представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края», - сообщил представитель регионального управления ФСБ РФ.
Сообщается, что мужчина понимал возможность использования информации против безопасности России, в том числе «при проведении акций прямого воздействия».
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Ранее в Керчи задержали местного жителя, который осуществлял шпионаж в пользу ГУР Украины. Крымчанин установил контакт с разведслужбами Украины по собственной инициативе, и осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи.

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#фсб
#сво
#всу
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В Хабаровске одноклассник избил мальчика, у которого недавно умерла мать от рака
10 октября 2023, 09:00

Фото: iStock/mrohana

Прокуратура проверит хабаровскую школу №16 из-за скандального видео.
Mash пишет, что на кадрах видно, как школьник из кадетского класса жестоко бьёт своего одноклассника. Видео распространилось сегодня утром в одном из родительских чатов. Школьник избивал своего одноклассника спортивным ковриком, а после кинул на прогиб.
 
Родители ужаснулись от увиденного и обратились с заявлением в прокуратуру. По словам местных, над мальчиком издеваются не в первый раз. Предположительно, из-за того, что он недавно лишился матери, которая умерла от рака.

Ранее в школе №11 Бердска пятиклассники заставили мальчика из параллели встать на колени, угрожая ножом и электрошокером. В распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях.

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#школа
#чп
#драка
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Спасшийся от расстрела ХАМАС россиянин назвал произошедшее сюрреализмом
10 октября 2023, 05:17

Фото: РИА Новости

Проживающий в Израиле россиянин, который был на музыкальном фестивале Nature Party, рассказал, как ему удалось спастись от участников группировки ХАМАС. Об этом пишет «Лента.ру».
В момент начала атаки мужчина направлялся к машине, чтобы переодеться. На территории фестиваля прозвучало объявление о том, что всем участникам следует немедленно уехать. Многие люди начали собирать палатки, когда это могло стоить им жизни, отметил россиянин.

«Я смотрю: летят ракеты, их взрывает «Купол», слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Я стоял и вообще не понимал, что происходит», — цитирует издание слова собеседника, который назвал всё произошедшее «сюрреализмом».

После этого участник событий сел в машину и направился к главной дороге, однако боевики стали расстреливать машины. После этого все водители кинулись врассыпную, добавил очевидец.

Бежавшие с фестиваля участники скрылись от обстрелов в одном из поселений. Спустя четыре часа прибыли военные армии ЦАХАЛ и обстановка вокруг успокоилась, тогда россиянину удалось выбраться и добраться до Тель-Авива, где он проживает, невредимым.

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#военные
#взрывы
#мужчина
#машины
#люди
#ракеты
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Актёр из Шри-Ланки Джексон Энтони скончался после ДТП с диким слоном
Adaderana: Актёр из Шри-Ланки Джексон Энтони скончался после ДТП с диким слоном
10 октября 2023, 04:34

Фото: iStock/Wirestock

Актёр из Шри-Ланки Джексон Энтони скончался в возрасте 65 лет. Перед этим он больше года проходил лечение в Национальной больнице Коломбо, пишет Adaderana.
В публикации говорится, что Энтони госпитализировали после того, как 2 июля его автомобиль столкнулся с диким слоном. В аварии также получили телесные повреждения еще двое человек, включая младшего брата актёра Самана.

Свой путь в кинематографе Энтони начал в 1993 году. В телеиндустрии Шри-Ланки ему удалось зарекомендовать себя как востребованного актёра. Артист снялся во множестве фильмов и сериалов, а также 16 раз получил национальные награды за лучшую мужскую роль.

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#человек
#артист
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Baza: Боевики ХАМАС казнили двух заложников
Baza: Боевики ХАМАС, предположительно, казнили двух заложников
10 октября 2023, 01:58

Фото: iStock/wavemovies

​Боевики ХАМАС, предположительно, казнили двух заложников. Об этом пишет Телеграм-канала Baza.
Соответствующее видео опубликовали различные палестинские каналы. На записи видно, как выстрелами в голову были убиты двое мужчин, стоящих на коленях. Подлинность видео в настоящее время подтвердить не удалось.

Официальная информация о расстреле двух заложников также отсутствует.

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#видео
#информация
#хамас
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Роскосмос: На МКС произошла утечка на российском модуле
10 октября 2023, 00:56

Фото: сайт «Роскосмоса»

В «Роскосмосе» сообщили об утечке из радиатора на МКС. Об этом сообщается в Телеграм-канале корпорации.
Уточняется, что утечка теплоносителя из резервного внешнего контура радиатора произошла на модуле «Наука». Радиатор был доставлен на Международную космическую станцию в 2012 году и установили при выходе космонавтов в открытый космос.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что основной контур терморегулирования в настоящее время работает в штатном режиме, продолжая обеспечивать в жилой зоне модуля комфортные условия. Угроза МКС и экипажу отсутствует.

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#космос
#мкс
#роскосмос
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Baza: Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам две квартиры и 12 млн рублей
10 октября 2023, 00:30

Фото: iStock/triocean

Аферисты за пол года сумели убедить пенсионерку из Москвы продать две квартиры и передать им свои накопления. После этого пожилая женщина была вынуждена переехать к друзьям, так как осталась без жилья, пишет Телеграм-канал Baza.
Весной 2023 года мошенник впервые позвонил пенсионерке и, представившись сотрудником ФСБ, сообщил о взятом на её имя кредите. Чтобы обезопасить накопления, ей порекомендовали оформить займ и перечислить деньги на «безопасный» счёт.

Спустя какое-то время с жертвой связалась «сотрудница» ЦБ РФ. На протяжении полугода аферисты выманивали у пенсионерки небольшие суммы, а потом заявили, что две её квартиры неизвестные лица выставили на продажу, и их срочно нужно продать, а вырученные средства перевести на якобы «безопасный» банковский счёт.

Кроме денег от продажи квартиры, пенсионерка передала мошенникам все свои накопления в размере 12 млн руб. Она обратилась в полицию, когда мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

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#цб рф
#займ
#накопления
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ТАСС: Ракета упала рядом с мечетью имени Кадырова в Абу-Гоше
10 октября 2023, 00:20

Фото: iStock/kirill4mula

В Израиле мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова в селении Абу-Гош не пострадала при обстреле. Выпущенная палестинцами ракета упала рядом с храмом, пишет ТАСС.
«Мечеть в целости и сохранности. Попадания не было. Вечерняя молитва прошла, как обычно, люди пришли молиться. Ракета упала, но не здесь, а рядом», — цитирует агентство слова очевидцев.

Уточняется, что в соседнем здании ракетой повредило кондиционеры и выбило окно. Погибших в результате обстрела нет, три человека получили ранения.

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#кондиционеры
#люди
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i24: Число пострадавших израильтян превысило 2,7 тысячи
10 октября 2023, 00:08

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

Число пострадавших израильтян в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2,7 тыс. Об этом сообщает i24.
«За последние три дня войны 2741 человек получили ранения и прошли лечение в израильских больницах», — проинформировал местный телеканал.

Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

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#израиль
#армия
#человек
#люди
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