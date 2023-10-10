В Екатеринбурге нашли мёртвой девушку, которая пропала месяц назад

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В Екатеринбурге обнаружена мертвой девушка, которая пропала месяц назад.
Портал Е1.ru пишет, что тело 22-летней Махфузахон Исмоиловой нашли в водоёме.
Девушка пропала 2 сентября, в канун своего дня рождения. В правоохранительных органах не комментируют произошедшее.
Ранее тело пенсионера было найдено около городской больницы в Первоуральске Свердловской области, в которую он обратился несколько дней назад.
Уточняется, что в начале октября 84-летний житель города обратился в местную больницу за помощью, но уже через несколько часов был выписан и отправлен домой. Однако дойти до дома ему не удалось: мужчине стало плохо и он упал на тропинке рядом со зданием больницы, в результате чего скончался. Его тело было найдено лишь спустя пять дней.
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«Похороны пройдут сегодня», - рассказал знакомый семьи.
Ранее тело пенсионера было найдено около городской больницы в Первоуральске Свердловской области, в которую он обратился несколько дней назад.
Уточняется, что в начале октября 84-летний житель города обратился в местную больницу за помощью, но уже через несколько часов был выписан и отправлен домой. Однако дойти до дома ему не удалось: мужчине стало плохо и он упал на тропинке рядом со зданием больницы, в результате чего скончался. Его тело было найдено лишь спустя пять дней.
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Мария Фирсова