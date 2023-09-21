В Екатеринбурге неизвестный напал на воинскую часть

Фото: istockphoto/sqback
20 сентября примерно в 10 часов утра неизвестный мужчина, одетый в чëрное, напал на воинскую часть в Кировском районе Екатеринбурга.
Shot пишет, что мужчина был вооружен подобием СВУ, дымовой шашкой и взрывпакетом. Он подошёл к забору и забросил всё это на территорию военного объекта. После сбежал с места и скрылся в ближайшей лесополосе.
Атака не удалась: возгорания не случилось, здание части повреждений не получило, никто не пострадал. Специалисты изъяли и увезли на экспертизу пластиковую бутылку с проводами, которые были примотаны изолентой, верёвку с шайбой и проволокой, дымовую шашку и 4 болта.
Сейчас ведутся поиски нападавшего: на вид ему около 40 лет, примерный рост 175 см.
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Атака не удалась: возгорания не случилось, здание части повреждений не получило, никто не пострадал. Специалисты изъяли и увезли на экспертизу пластиковую бутылку с проводами, которые были примотаны изолентой, верёвку с шайбой и проволокой, дымовую шашку и 4 болта.
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Мария Фирсова