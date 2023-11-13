В Екатеринбурге ночью подожгли релейный шкаф на железной дороге

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev
Поджог произошёл на ж/д возле машиностроительного завода под Екатеринбургом.
Shot пишет, что сегодня ночью неизвестный спалил оборудование, которое находилось рядом с путями, по которым в том числе ходят пассажирские электрички. Сгоревший релейный шкаф был обнаружен недалеко от станции Монетная, после того как незапланированно сработали датчики на перегоне.
Прибывшие сотрудники экстренных служб обнаружили на релейнике следы горючего, а вокруг него было сильно натоптано. Рядом с местом поджога расположена промзона с несколькими предприятиями, среди которых Березовский завод машиностроительных конструкций (БЕРМАШ).
Благодаря оперативной реакции диспетчера, на движение поездов ЧП никак не повлияло. Поджигателю грозит до 5 лет колонии. Его разыскивают.
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Прибывшие сотрудники экстренных служб обнаружили на релейнике следы горючего, а вокруг него было сильно натоптано. Рядом с местом поджога расположена промзона с несколькими предприятиями, среди которых Березовский завод машиностроительных конструкций (БЕРМАШ).
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Мария Фирсова