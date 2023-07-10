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В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве 6-летнего Далера Бобиева пытается выйти из СИЗО

10 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/Akintevs

Защита Вероники Наумовой, которая полгода прятала тело 6-летнего Далера Бобиева в гараже, оспаривает избранную судом меру пресечения.
В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба от Вероники Наумовой, в которой она просит изменить ей меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, пишет «Е1».
«Хоть домашний арест, хоть запрет определенных действий, хоть подписка о невыезде. Мы считаем, что она не представляет общественной опасности», —рассказала изданию адвокат обвиняемой Жанна Калегина.

Апелляционную жалобу рассмотрят 12 июля.

Напомним, опекун малолетнего после пропажи мальчика путалась в показаниях и сначала заявляла о том, что мальчика могла похитить его родная мать, а затем опровергала свои же слова. Позже, тело мальчика было найдено в гаражах, установлено, что ребенок скончался несколько месяцев назад.

Сотрудница детского сада рассказала, что приемная мать забрала документы ребёнка из учреждения год назад, в интервью «РИА Новости». Она заявила, что, якобы, собирается лечить приемного сына от аутизма, потому и забирает его из сада. Сотрудница учреждения также добавила, что за последние пару лет слышала от знакомых, как приемная мать жалуется на поведение ребенка.

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Тело голой женщины нашли в лифте в Набережных Челнах

#Екатеринбург
#Далер Бобиев
#СИЗО
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В Тюменской области танк напугал отдыхающих на диком пляже
10 июля 2023, 12:47

Фото: iStock/Zeferli

Местные жители отдыхали на диком пляже у озера Андреевского, когда на высокой скорости выехал танк.
«72.ru» пишет, что бронетехника появилась на пляже 10 июля утром и испугала отдыхавших тюменцев. Очевидцы сообщают, что танк ехал на высокой скорости.
 
«Он дает дымовую завесу, проезжает между людьми, подъезжает к вагончику с сапбордами. Прямо в него дымит. Сделав круга три по пляжу, он уехал в сторону военной части», — рассказали свидетели произошедшего.
Пляж возле Андреевского озера официально закрыт. Несколько месяцев назад подъезды к нему перекопали, а земли относятся к Минобороны. Место определили для проведения учений курсантов ТВВИКУ.
 
«Купаться там запрещено и находиться там запрещено. Это нужно в полицию, чтобы полиция людей оттуда убирала. Танк выехал, просто он пробивал дорогу. Скоро там будут учения со спецтехникой», — объяснили  в ТВВКИУ.
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В Хабаровском крае альпинисты сорвались со скалы на горном хребте
#Тюменская область
#пляж
#танк
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В Хабаровском крае альпинисты сорвались со скалы на горном хребте
10 июля 2023, 12:07

Фото: istockphoto/molchanovdmitry

Двое альпинистов сорвались с горного хребта Дуссе-Алинь.
Пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю сообщает, что в экстренные службы обратился один из пострадавших альпинистов.
 
Мужчины поднимались на горный хребет Дуссе-Алинь, шли в связке по двое. Один из альпинистов оступился и упал со скалы. Второй альпинист, который страховал мужчину, удержался на склоне. Он травмировался, но смог на тросе спустить напарника вниз.
 
Спасатели на вертолете добрались до места и доставили туристов в больницу. 
 
Один альпинист сломал руку, второй получил ушиб позвоночника.

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#туристы
#альпинисты
#скала
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Тело голой женщины нашли в лифте в Набережных Челнах
10 июля 2023, 12:01

Фото: iStock/alex_u

В лифте многоэтажного дома в Набережных Челнах рабочий обнаружил труп избитой молодой женщины.
Жильцы многоэтажного дома обратились в аварийную службу с жалобами на неработающий лифт. Механик, прибывший для устранения неполадок, открыл створки кабины и увидел тело женщины без одежды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Прибывшие на место происшествия эксперты, выяснили, что у женщины многочисленные переломы и повреждения внутренних органов. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, женщина проживала в другом доме. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый житель многоэтажки.  

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#лифт
#Набережные Челны
#труп
#лифт
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Комлесхоз рассказал жителям Подмосковья о самых пожароопасных местах в ближайшие дни
10 июля 2023, 11:10

Фото: istockphoto / Toa55

10, 11, 12 июля на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

В воскресенье, 9 июня, на землях лесного фонда Подмсоковья зафиксировали 2 пожара на площади 0,05 га, которые удалось устранить в день обнаружения. 

Пожары ликвидировали на территории Звенигородского и Шатурского лесничеств.

10 июля на территории земель лесного фонда Подмосковья передают II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Подольском лесничествах — III класс пожарной опасности.

11 и 12 июля на большей части земель Подмосковья ожидают II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Ногинском и Подольском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#Пожар
#пожарная опасность
#Подмосковный лес
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В Лондоне начали разрушаться здания из-за экстремальных погодных условий
10 июля 2023, 10:52

Фото: istockphoto/SHansche

Из-за сухого лета и влажной зимы многие исторические лондонские здания начали наклоняться и трескаться.
Разрушение зданий в Лондоне из-за изменения климата предрекли эксперты, которых опросил  Bloomberg. От последствий глобального потепления разрушаются строения не только в Лондоне, но и в центральной и юго-восточной частях Великобритании.

Инженер-геолог Британской геологической службы Ли Джонс рассказал, что причина разрушений в уникальной глине, в составе почвы, реагирующей на погоду. Она же влияет на состояние зданий и дорог.
 
«Чем влажнее становится климат, тем больше глина набухает и расширяется, а чем суше он становится, тем больше она сжимается и трескается», — объяснил Ли Джонс.
Bloomberg пишет, что в 1990 году только 20% зданий в Лондоне находились в группе риска из-за проседания почвы. В 2030 доля таких построек достигнет 43%, а в 2070 вырастет до 57%.

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#Лондон
#Великобритания
#климат
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В Москве умер мужчина, которого толкнул друг иноагента Евгения Понасенкова*
10 июля 2023, 10:46

Фото: istockphoto.com/sudok1

55-летний Олег Дибров больше месяца находился в больнице и умер, не приходя в сознание.
Олег Дибров получил травму головы во время конфликта с историком Евгением Понасенковым* и юристом Рамисом Зариповым. По словам Понасенкова*, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не давал им пройти.
 
Конфликт между блогером Евгением Понасенковым*, юристом Рамисом Зариповым и Дибровым случился 6 июня в Хамовниках. Сначала мужчины пытались уйти от пристававшего к ним незнакомца, а потом Зарипов толкнул его. После чего он упал на асфальт и ударился головой. Травма оказалась серьёзной: открытая проникающая черепно-мозговая травму, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени, переломы костей свода и основания черепа, пишет Baza.

Ранее сообщалось, что установлена личность прохожего, которого толкнул друг иноагента Понасенкова*. По данным Shot, юриста потеряли родственники. Последний раз его видели в офисе 6 июня. Примерно в восемь вечера мужчина, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с историком Евгением Понасенковым*, признанным иноагентом, и его приятелем, юристом Рамисом Зариповым.

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*признан в РФ иностранным агентом


#Дибров
#Понасенков
#Зарипов
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Контрабандисты пытались переправить из Подмосковья на Ближний Восток 2 тонны краба и дериваты диких животных
10 июля 2023, 10:15

Фото: ЦОС ФСБ

В Подмосковье задержали двух человек, которые намеревались незаконно вывезти из России около 2 тонн краба и дериваты животных, в том числе краснокнижных. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Пограничники пресекли попытку организовать канал контрабандного перемещения в одну из стран Ближнего Востока живого краба и дериватов редких диких животных. Злоумышленников задержали в Московской области при силовой поддержке СОБРа Росгвардии. У них изъяли более 1,7 тонн краба в живом и варёно-мороженом виде без документов. Предварительно стоимость краба оценивается в 4 млн рублей», – рассказали в ФСБ.
При дальнейшем осмотре силовики обнаружили у задержанных 79 рогов сайгака, 310 лап медведя, 10 кг пантов марала и скелет тигра. Всё изъятое передали в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
 
В отношении задержанных принимается процессуальное решение.
 
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#ЦОС ФСБ
#контрабанда
#преступники
#краб
#животные
#Красная книга
#Московская область
#Подмосковье
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В Москве отличник отмечал окончание 9 класса, выпил абсента и оказался в реанимации
10 июля 2023, 10:12

istockphoto/Conrado Ducommun

В Москве выпускник встретился с одноклассниками, чтобы устроить вечеринку в честь сдачи экзаменов и поступления в колледж.
Во время празднования парень выпил абсент, после которого вдруг потерял сознание, пишет Baza. Перепуганные друзья вызвали скорую. Парня госпитализировали в реанимацию.
 
В больнице медики диагностировали токсическое действие алкоголя.
 
Пострадавший был отличником и профессионально занимался волейболом, проблем с поведением никогда не было.
 
В данный момент за жизнь выпускника продолжают бороться врачи.

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#Москва
#школьник
#абсент
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В Тульской области местные жители устроили самосуд над мужчиной, которого школьница обвинила в изнасиловании
10 июля 2023, 09:43

Фото: iStock/Chalabala

Школьница рассказала знакомым об изнасиловании и вместе с ними отправилась мстить: мужчину вывезли в лес и забили до смерти.
Полицейские узнали о происшествии от очевидцев. 8 июля в полицию сообщили, что в городе Алексине неизвестные насильно посадили мужчину в машину и увезли. Сотрудники ДПС остановили машину, но там не оказалось похищенного. За рулём был пьяный водитель. Мужчину отправили на допрос, где он во всём сознался.
 
Выяснилось, что до похищения компания мужчин (22 года и 39 лет) распивали спиртные напитки с 15-летней школьницей. Во время разговора девочка призналась, что её изнасиловал общий знакомый, который являлся гражданином Армении. Новость произвела сильное впечатление на мужчин. Они решили отомстить.
 
Девушка пригласила обвиняемого в изнасиловании на разговор. Мужчину уже ждали. Его запихали в машину и увезли в лес. Сначала мужчину сильно избили и уехали, но затем компания вернулась и добила.
 
Следственный комитет возбудил два уголовных дела — за похищение и убийство.

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#Тульская область
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