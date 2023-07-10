В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве 6-летнего Далера Бобиева пытается выйти из СИЗО

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«Хоть домашний арест, хоть запрет определенных действий, хоть подписка о невыезде. Мы считаем, что она не представляет общественной опасности», —рассказала изданию адвокат обвиняемой Жанна Калегина.
Напомним, опекун малолетнего после пропажи мальчика путалась в показаниях и сначала заявляла о том, что мальчика могла похитить его родная мать, а затем опровергала свои же слова. Позже, тело мальчика было найдено в гаражах, установлено, что ребенок скончался несколько месяцев назад.
Сотрудница детского сада рассказала, что приемная мать забрала документы ребёнка из учреждения год назад, в интервью «РИА Новости». Она заявила, что, якобы, собирается лечить приемного сына от аутизма, потому и забирает его из сада. Сотрудница учреждения также добавила, что за последние пару лет слышала от знакомых, как приемная мать жалуется на поведение ребенка.
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