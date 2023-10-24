В Екатеринбурге остановили работу метро из-за упавшего на рельсы человека

Фото: istock / pax1961
Метро Екатеринбурга временно остановило движение поездов из-за упавшего на рельсы мужчину. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на данные источника.
Происшествие случилось на станции метро «Чкаловская». Следовавший поезд успел остановиться перед торцом платформы. Работу метро временно остановили. Очевидцы также сообщали, что мужчина выглядел пьяным.
«На рельсы мужчина упал по неосторожности. Признаков опьянения у него нет. Получил ссадины головы», — рассказал собеседник агентства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на станции метро «Чистые пруды» московского метрополитена пьяный пассажир угрожал ребенку ножом. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Читайте также:
30-летний извращенец переоделся школьницей и пробрался в женский туалет
В Приморье главу УК осудили за гибель человека от падения козырька подъезда
Алина Юрчак