В Екатеринбурге подростки жестоко избили мужчину

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Екатеринбуржцы стали свидетелями драки в микрорайоне Вторчермета, мужчину госпитализировали.
Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» сообщает, что драка случилась рядом с домом на Селькоровской улице. Очевидцы считают, что в драке участвовало около 10 человек. Группа подростков накинулась на мужчину возле круглосуточного магазина.
Портал «Е1» пишет, что в УМВД Екатеринбурга рассказали, что на место драки выезжал полицейский наряд, но участников конфликта не нашли, с заявлениями о телесных повреждениях в полицию не обращались.
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«Не знаю, из-за чего был конфликт. В какой-то момент толпа (и парни, и девушки) начала пинать мужчину. Мы крикнули, они разбежались, но мужчина уже лежал. Я вызывала полицию, скорую. Приехала реанимация, забрала его», — рассказывает очевидица ЧП,
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Мария Фирсова