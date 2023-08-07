В Екатеринбурге подросток зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

В результате обильных дождей и последующих наводнений в городе Шулань, расположенном в северо-восточной провинции Цзилинь, граничащей с Россией, число погибших увеличилось до 14 человек, еще один человек пропал без вести, сообщает Центральное телевидение Китая, ссылаясь на местный штаб по ликвидации последствий стихии.