В Екатеринбурге подросток зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

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По предварительной версии, убийцей 17-летней девушки на Старой Сортировке в Екатеринбурге является 15-летний парень.
Е1.RU пишет, что школьник зарезал девушку из-за ревности. Убийство произошло в доме на улице Надеждинской.
В управлении СК РФ по Свердловской области не прокомментировали произошедшее.
Ранее в Дмитрове мужчина зарезал жену из ревности на глазах у собственной дочери. Уточняется, что 43-летняя женщина умерла на месте. При этом все произошло на глазах у дочери семейной пары. Девочка вызвала скорую помощь, однако врачи, прибывшие на место, констатировали смерть матери. 44-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, также назначен ряд экспертиз.
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В Дмитрове мужчина из ревности убил жену на глазах у дочери
«Погибшей девушке было 17 лет. Зарезал ее 15-летний парень. Подросток пошел на преступление из-за ревности», — Е1.RU приводит комментарий источника.
Ранее в Дмитрове мужчина зарезал жену из ревности на глазах у собственной дочери. Уточняется, что 43-летняя женщина умерла на месте. При этом все произошло на глазах у дочери семейной пары. Девочка вызвала скорую помощь, однако врачи, прибывшие на место, констатировали смерть матери. 44-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, также назначен ряд экспертиз.
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Мария Фирсова