В Екатеринбурге полицейские открыли стрельбу по нарушителю

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Стрельба произошла в Пионерском районе Екатеринбурга.
По данным Mash, водитель Porsche Cayenne протаранил парковочные авто на улице Блюхера, а потом пытался оторваться от сотрудников ГИБДД.
Правоохранители выстрелили 15 раз по иномарке и задержали злоумышленника. В данный момент он в отделении даёт показания.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере в Нью-Йорке, сообщает полиция Нью-Йорка. Погибшим оказался 87-лений мужчина.
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Мария Фирсова