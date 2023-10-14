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В Екатеринбурге прохожие отвели сбежавшего от бабушки ребёнка не в тот детсад

14 октября 2023, 04:31
Фото: iStock/dusanpetkovic

Фото: iStock/dusanpetkovic

В Екатеринбурге трёхлетняя девочка убежала от бабушки и в лёгкой одежде направлялась в свой детский сад. На улице её увидели прохожие, который пытаясь помочь девочки отвели её в другой садик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Обнаружившие ребёнка горожане отвели девочка в ближайший детский сад, однако позже выяснилось, что она ходит в другое дошкольное учреждение. Недоразумение произошло из-за того, что ребёнок ещё плохо разговаривает и взрослые не смогли разобрать её речь.

«Девочка проживает с бабушкой. Женщина собрала ребенка в детский сад, но отвлеклась. Малолетняя самостоятельно вышла на улицу и направилась к садику. По дороге ее заметили граждане. Вскоре в дошкольное учреждение прибыла и бабушка», — цитирует агентство слова собеседника.

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#детский сад
#девочка
#ребёнок
#екатеринбург
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Jerusalem Post: Палестинцы зашли на территорию Маале-Михмас
Jerusalem Post: Палестинцы зашли на территорию еврейского поселения Маале-Михмас
14 октября 2023, 02:37

Фото: РИА Новости

Издание Jerusalem Post сообщает о «проникновении террористов» в еврейское поселение Маале-Михмас на Западном берегу.
«Рано утром в субботу террористы проникли в Маале-Михмас, поселение на Западном берегу», — говорится в публикации местного издания.

При этом газета Haaretz пишет, что жителей Маале-Михмас призывают запереть двери и пройти в убежища.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#армия
#террористы
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В Москве суд заключил под стражу 60-летнего мужчину, расчленившего женщину
14 октября 2023, 02:04

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Москве суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в расчленении женщины на северо-западе столицы. Об этом прокуратура Москвы сообщила в своём Telegram-канале.
«С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 60-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он признал», — проинформировали в ведомстве.

Обвиняемый рассказал, что поссорился с 62-летней знакомой, когда они распивали спиртные напитки у него дома. Мужчина нанёс жертве не менее пяти ударов стамеской. Когда он понял, что женщина мертва, то испугался и перетащил тело в ванную, где расчленил с помощью двух ручных пил и ножа. Останки он сложил в пакеты и уехал в Сергиев-Посад, где и был задержан.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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#москва
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Польские пограничники избили беженца и подкинули его тело в Белоруссию
Польские пограничники избили беженца из Ирана и подкинули его тело в Белоруссию
14 октября 2023, 01:38

Фото: iStock/Stadtratte

Белорусские пограничники у границы с Польшей обнаружили тело беженца из Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета республики.
Инцидент случился в четверг, 12 октября. Пограничники в районе границы обнаружили двух иностранных граждан, один из них не подавал признаков жизни. На место происшествия прибыли медики, они констатировали смерть мужчины, а второму оказали необходимую помощь.

По словам гражданина Ирана, он попал в Белоруссию из Польши. Он рассказал, что их вместе с другом задержали польские силовики. Они избили их, после чего оставили на холоде без воды и еды.

Спустя некоторое время беженцев доставили к белорусской границе, при этом один из них к этому моменту уже был мертв. Военные приказали оставшемуся в живых перетащить тело товарища на Белоруссии, использовав калитку для животных.

Отмечается, что с начала 2023 года белорусскими пограничниками зафиксировано девять случаев гибели беженцев на границе с Польшей.

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#беженцы
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В ДНР загорелся газопровод высокого давления
14 октября 2023, 01:15

Фото: iStock/VeroRo39

В населённом пункте Кутейниково в ДНР загорелся газопровод. Об этом правительстве республики сообщило в Телеграм-канале.
Инцидент случился в Амвросиевском районе. В настоящее время на место происшествия направились оперативные службы, а также руководитель «ДонбассГаза» Андрей Иченко.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал, причины возгорания выясняются.

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В Красноярске родителей-сыроедов обвинили в смерти дочери, не получавшей белковой пищи

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#инцидент
#происшествия
#пожар
#днр
#газопровод
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В Красноярске родителей-сыроедов обвинили в смерти дочери, не получавшей белковой пищи
В Красноярске родителей обвинили в смерти дочери, не получавшей белковой пищи
14 октября 2023, 01:05

Фото: Фотобанк Московской области

В Красноярске супружеской паре предъявили обвинения по факту смерти их двухлетней дочери, которую родители с рождения лечили нетрадиционными методами и лишили белковой пищи. Об этом пишет RT со ссылкой на СУ СК РФ по Красноярскому краю.
«В Красноярске предъявлено обвинение супружеской паре в ряде преступлений в отношении двухлетней дочери», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что жители Красноярска не осуществляли своевременное и качественное кормление девочки с момента её рождения, полностью исключив из рациона ребёнка мясо, молоко, рыбу и яйца. Из-за этого у девочки развились анемия и хроническое расстройство питания.

При этом обвиняемые отказались от медицинской помощи ребёнку и обращались исключительно ​к специалистам нетрадиционной медицины.

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Мошенники украли со счета пенсионерки с Рублёвки более восьми миллионов рублей
13 октября 2023, 22:11

Фото: iStock/Diy13

Рублёвскую пенсионерку обокрали на восемь миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, жительницы элитной подмосковной Рублёвки 68 лет.

Впервые с её суммы списали 30 тысяч рублей в апреле 2022 года. Сумма ушла с карточки на какое-то незнакомое имя, однако, женщина не придала этому значения. По её словам - сумма была незначительной.

В следующий раз на странные списания пенсионерка обратила внимание в июле 2023 года. Тогда женщина решила заказать выписку и пришла в шок. За это время с её карты на незнакомые номера перевели около четырех миллионов рублей.

Как только жительница Рублевки пришла в себя, ей позвонили. Незнакомый голос на другом конце трубки пригрозил ей молчать о переводах. Пенсионерка испугалась и ничего делать не стала. После этого с её счёта ушли еще четыре миллиона, а затем ей позвонил некто, представившийся юристом, и заявил, что её счёт опустел. 

Нынешней осень пенсионерка все же решила написать заявление в полицию. В результате, она потеряла порядка восьми миллионов рублей.

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#деньги
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Басманный суд Москвы арестовал адвоката Навального* Сергунина
13 октября 2023, 20:31

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Басманный суд Москвы арестовал адвоката оппозиционного политика Алексея Навального* Игоря Сергунина, сообщает «РИА Новости» из зала суда.
Ранее источник RT сообщал, что Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали в Москве, предварительно проведя обыски в их квартирах. Игоря Кобзева задержали в городе Ковров Владимирской области, в его доме также прошли обыски. Задержанных подозревают в участии в деятельности экстремистского сообщества. Вскоре всех троих доставят в Следственный комитет.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергунина И.С меры пресечения в виде заключения под стражу», - прокомментировали ситуацию в суде.

Отмечается, что всем адвокатам Навального* вменяется статья об участии в экстремистском сообществе. 

Заседание по делу Сергунина прошло в закрытом режиме.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ. 

 
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#москва
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В Чувашии задержали мэра Новочебоксарска Пулатова
13 октября 2023, 20:02

Фото: iStock/BrianAJackson

В Чувашии задержали мэра Новочебоксарска Дмитрия Пулатова, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в городской администрации прошли обыски. 

Предварительно, Пулатова подозревают в должностных преступлениях — возбуждено уголовное дело. Пулатова в наручниках увезли на допрос.

Пулатова назначили на пост главы второго по величине города Чувашской Республики 11 августа 2021 года. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации города по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры.

8 августа в Ульяновской области задержали мэра города Дмитровоград Андрея Большакова. Силовикам пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы задержать Большакова.

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*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

**Запрещенная в России экстремистская организация
#уголовное мэр
#задержание
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Польские пограничники избили беженцев и заставили их лезть в калитку для животных
Белорусские пограничники сообщили о найденном на границе с Польшей теле мигранта
13 октября 2023, 19:37

Фото: iStock/e-crow

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей двух измученных беженцев, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета.
12 октября белорусские пограничники заметили на границе с Польшей двух измученных иностранных граждан. Для мужчин экстренно вызвали скорую, которая констатировала смерть одного из них и оказала медицинскую помощь второму.

Выяснилось, что белорусы нашли на польской границе граждан Ирана. Выживший рассказал, что они наткнулись на польских силовиков и попросили у них помощи. Однако, те сильно избили иранцев, а затем держали без еды и воды на холоде. Измученных пленников поляки привезли к границе, выкинули из машины и заставили живого иранца тащить труп своего друга через калитку для животных. 

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