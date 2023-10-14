В Екатеринбурге прохожие отвели сбежавшего от бабушки ребёнка не в тот детсад

Фото: iStock/dusanpetkovic
В Екатеринбурге трёхлетняя девочка убежала от бабушки и в лёгкой одежде направлялась в свой детский сад. На улице её увидели прохожие, который пытаясь помочь девочки отвели её в другой садик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
«Девочка проживает с бабушкой. Женщина собрала ребенка в детский сад, но отвлеклась. Малолетняя самостоятельно вышла на улицу и направилась к садику. По дороге ее заметили граждане. Вскоре в дошкольное учреждение прибыла и бабушка», — цитирует агентство слова собеседника.
Читайте также:
В Москве суд заключил под стражу 60-летнего мужчину, расчленившего женщину
Мошенники украли со счета пенсионерки с Рублёвки более восьми миллионов рублей
В Красноярске родителей-сыроедов обвинили в смерти дочери, не получавшей белковой пищи
Диана Аванесян