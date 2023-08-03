В Екатеринбурге произошел потоп

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В Екатеринбурге затопило улицу Щербакова, под воду ушло дорожное полотно и несколько машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сотрудники ГИБДД перекрыли движение в оба направления. Дорожное полотно и несколько машин полностью ушли под воду. На месте инцидента работают экстренные службы, устраняются последствия прорыва.
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