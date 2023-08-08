В Екатеринбурге пропала женщина с пятилетней дочкой

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В Первоуральске разыскивают женщину и ее пятилетнюю дочь, сообщает E1.RU.
В последний раз мать с дочкой видели 6 августа на улицах города. Однако, домой они так и не вернулись. Об этом в полицию сообщил супруг пропавших, когда пришел с ночной сменой.
Отмечается, что женщина также не выходит на связь со старшей дочерью, что для нее не свойственно.
Ситуацию прокомментировал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он заявил, что раньше женщина также уходила из дома и привлекалась к ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей».
Он уточнил, что в поисках матери и дочери задействованы около 20 сотрудников полиции из служб уголовного розыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.
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Отмечается, что женщина также не выходит на связь со старшей дочерью, что для нее не свойственно.
Он уточнил, что в поисках матери и дочери задействованы около 20 сотрудников полиции из служб уголовного розыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.
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Евгения Парфентьева