В Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым

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В Екатеринбурге 5 июля простились с погибшим шестилетним Далером Бобиевым. Об этом пишут «Известия».
Далер Бобиев пропал 26 июня в Чкаловском районе Екатеринбурга. Ребенка искали три дня, прежде чем обнаружили тело 29 июня на территории гаражного кооператива того же района. По данным следствия, смерть шестилетнего мальчика наступила несколько месяцев назад. При этом опекуны Далера сообщили о его пропаже только утром 26 июня.
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Диана Аванесян