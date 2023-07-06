В Екатеринбурге ребенок чуть не задохнулся из-за ошибки медсестры

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В Екатеринбурге медсестра вытащила специальную трубку из горла 7-летней пациентки, и ребёнок начал задыхаться.
Медсестра-анестезист Областной детской клинической больницы нарушила правила безопасности, пишет Shot. Медик после операции удалила из отверстия горла 7-летней девочки специальную трубку для поддержания дыхания. Процедура привела к гипоксии тяжёлой степени, снижению насыщения крови кислородом, уменьшению частоты биения сердца..
В итоге ребёнка удалось спасти.
Возбуждено дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Медсестра находится под подпиской о невыезде. Женщине может грозить до 6 лет тюрьмы.
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Мария Фирсова