В Екатеринбурге самка павлина Монетка погибла из-за монет и мусора

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Самка павлина Монетка погибла в зоопарке Екатеринбурга.
Причиной смерти стало желудочное кровотечение, которое открылось из-за инородных предметов. Внутри самки павлина обнаружили монеты, крышки от банок, проволоку и другой мусор. Ей провели операцию, но она не спасла птицу.
Ещё одной самке павлина потребовалось хирургическое вмешательство. Сейчас она в тяжёлом состоянии.
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Ещё одной самке павлина потребовалось хирургическое вмешательство. Сейчас она в тяжёлом состоянии.
«В отношении павлинов происходят ужасные вещи! Посетители не только бросают в клетку мусор, пугают и гоняют птиц, но и выдергивают у них перья, вместо того чтобы любоваться красотой наших питомцев», — заявили в зоопарке.Сотрудники зоопарка напомнили, что животных категорически запрещено пугать, провоцировать и кормить.
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Мария Фирсова