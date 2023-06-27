В Екатеринбурге школьницы избили сверстницу

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На видеокадрах, которые появилось в соцсетях, видно, как три девочки-подростка бьют свою сверстницу. На пострадавшей сверху сидела одна из девушек и наносила удары кулаками, а две другие пинали сверстницу ногами под хохот четвертой, которая снимала избиение на камеру.
Правоохранители проведут проверку.
Ранее сообщалось, что мать подростка избили в магазине вейпов в Чувашии. Пострадавшая пришла к реализаторам разбираться, почему ее несовершеннолетнему сыну продали электронную сигарету, об этом пишет телеграмм-канал SHOT.