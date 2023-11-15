В Екатеринбурге школьник, подозреваемый в убийстве, уже поднимал руку на девушку

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В Екатеринбурге 16-летний парень, подозреваемый в двойном убийстве, ранее на почве ревности уже поднимал руку на девочку. Об этом пишет Е1.
«Помню одну ссору, когда он пару раз ударил её по лицу. За то, что она пошла гулять со своей подругой, а не с ним. Мать была против их отношений изначально, они часто ругались, из-за этого он говорил, что ненавидит её мать», — цитирует издание слова собеседницы.
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Диана Аванесян