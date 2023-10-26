В Екатеринбурге школьник провалился в коллектор с горячей водой

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В Екатеринбурге 14-летний подросток провалился в люк с горячей водой, об этом сообщает прокуратура по Свердловской области в своем Telegram-канале.
«Сегодня, 26 октября, около 20:30 при передвижении по улице 40 лет Октября, вблизи дома 56 подросток 2009 года рождения упал в открытый люк коллектора с горячей водой и получил ожоги тела. На помощь к подростку бросился увидевший произошедшее водитель такси», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.К счастью, мимо проезжала бригада скорой помощи. Мальчику оказали первую помощь, а затем доставили в больницу.
Ранее в Москве мужчина провалился в открытый канализационный люк рядом с канатной дорогой. Экстренные службы достали мужчину с двадцатиметровой глубины. Все, что осталось врачам – это констатировать смерть.
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Евгения Парфентьева