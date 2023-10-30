В Екатеринбурге школьник, провалившийся в колодец с кипятком, находится на ИВЛ

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В Минздраве Свердловской области сообщили о состоянии школьника, получившего ожоги при падении в колодец с кипятком.
14-летний мальчик в тяжелом состоянии. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Школьник остается в ожоговом отделении реанимации. Подросток находится на ИВЛ. Медики ежедневно делают перевязки и необходимые процедуры. У подростка диагностированы ожоги 50% тела.
Напомним, ЧП случилось 26 октября. 14-летний мальчик шёл по улице и во дворе одного из домов упал в открытый люк коллектора с горячей водой. Мальчика спас водитель такси, который вытащил ребёнка из воды. На помощь школьнику поспешили врачи скорой помощи, которые проезжали мимо.
Ранее под Хабаровском подростку оторвало пальцы из-за выброшенных пенсионером запалов. Один из запалов сработал в руках подростка. Школьнику ампутировали два пальца.
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Напомним, ЧП случилось 26 октября. 14-летний мальчик шёл по улице и во дворе одного из домов упал в открытый люк коллектора с горячей водой. Мальчика спас водитель такси, который вытащил ребёнка из воды. На помощь школьнику поспешили врачи скорой помощи, которые проезжали мимо.
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Мария Фирсова