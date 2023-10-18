В Екатеринбурге силовики задержали известного вора в законе

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Правоохранительные органы в Екатеринбурге задержали известного криминального авторитета Марселя Гасанова, сообщает E1.RU со ссылкой на свои независимые источники.
«Его взяли у «Каспия» (кафе). Скрутили, надели черный мешок на голову и увезли на допрос. В чем конкретно его подозревают, пока непонятно», - прокомментировал ситуацию собеседник издания.
При этом, в пресс-службе свердловского МВД заявили, что Гасанова задержали в рамках стандартного мероприятия по борьбе с организованной преступностью. Помимо него в этот день были задержаны еще три человека, в машине которых обнаружили оружие. На найденные пистолеты Макарова у подозреваемых не было документов.
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Евгения Парфентьева