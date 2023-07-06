В Екатеринбурге скончались два сотрудника OZON от менингита

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В Екатеринбурге из-за вспышки менингита среди сотрудников распределительного центра OZON погибли 21-летняя девушка и 46-летний мужчина.
Baza пишет, что у заболевших инфекция протекала молниеносно. Они скончались менее чем за сутки. Один из погибших поступил в больницу 25 июня, а умер 26 июня. Второго заболевшего госпитализировали 1 июля. Он скончался в тот же день.
Согласно сообщению, случаи инфицирования выявлены у семи сотрудников Ozon, который располагается в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский». В настоящее время специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мер.
В данный момент всех работников срочно вакцинируют. Вне человека вирус сохраняется несколько часов.
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Согласно сообщению, случаи инфицирования выявлены у семи сотрудников Ozon, который располагается в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский». В настоящее время специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мер.
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Мария Фирсова