В Екатеринбурге сотрудники отеля вызвали Росгвардию, чтобы прогнать молодожёнов

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В Екатеринбурге сотрудники отеля Hyatt Regency вызвали Росгвардию, чтобы выгнать молодожёнов в их первую брачную ночь. Об этом пишет E1.RU.
В публикации говорится, что россияне сыграли свадьбу 14 октября, при этом номер в отеле у них был забронирован ещё в августе. После банкета они приехали в Hyatt, однако у молодых людей не оказалось паспортов, и их отказались заселять. Девушка пообещала, что через 20 минут документы привезут, и попросила все же заселить их.
Администратор отеля ответила отказом, после чего в конфликт вмешалась охрана.
После того как у новобрачных состоялся разговор с охраной, в Hyatt Regency вызвали Росгвардию. Девушка рассказала, что прибывшие правоохранители увидели заплаканную невесту и её жениха, после чего шёпотом попросили их покинуть отель.
Отмечается, что отель вернул россиянам ранее уплаченные деньги.
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Администратор отеля ответила отказом, после чего в конфликт вмешалась охрана.
«Трое мужчин тоже спросили у нас оригиналы паспортов, несмотря ни на наши наряды, ни на наши объяснения. Мои попытки решить конфликт были всеми проигнорированы. Я раз 300 попросила: «Пожалуйста, проводите нас куда-нибудь отсюда, чтобы мы подождали, когда привезут наши паспорта», — цитирует издание слова собеседницы.
После того как у новобрачных состоялся разговор с охраной, в Hyatt Regency вызвали Росгвардию. Девушка рассказала, что прибывшие правоохранители увидели заплаканную невесту и её жениха, после чего шёпотом попросили их покинуть отель.
Отмечается, что отель вернул россиянам ранее уплаченные деньги.
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Диана Аванесян