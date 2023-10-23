В Екатеринбурге суд вынес приговор матери, задавившей во сне пятимесячную дочь

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В Екатеринбурге суд огласил приговор 26-летней матери, которая во сне задавила пятимесячную дочку. Девушке назначили год исправительных работ, а также удержание 5% из зарплаты в течении этого времени. Информацию сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
Девушка признана виновной по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По данной статье ей грозило до двух лет лишения свободы.
Об происшествии стало известно в начале осени этого года. Уточняется, что злого умысла там не было, но мать в состоянии алкогольного опьянения уснула рядом с маленькой дочкой. Сообщается, что женщина живет вместе с супругом. Она признала свою вину в полной мере.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Кемеровской области младенец погиб после жестокого избиения родителями. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Об происшествии стало известно в начале осени этого года. Уточняется, что злого умысла там не было, но мать в состоянии алкогольного опьянения уснула рядом с маленькой дочкой. Сообщается, что женщина живет вместе с супругом. Она признала свою вину в полной мере.
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Алина Юрчак