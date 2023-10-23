В Екатеринбурге суд вынес приговор матери, задавившей во сне пятимесячную дочь

Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление причастны к взрывам на Крымском мосту, атакам беспилотных летательных аппаратов по Кремлю и ударам по российским кораблям. Об этом сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники из числа бывших и действующих представителей властей Соединенных Штатов и Украины.