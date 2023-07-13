В Екатеринбурге толпа приезжих устроила драку на пляже

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На видеокадрах несколько человек начинают толкаться и бить друг друга. После чего один из конфликтующих перемещается в другое место, а за ним бросаются и остальные.
Драку разняли люди, которые отдыхали на пляже. Они вызвали на место полицию. Началась проверка.
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Мария Фирсова