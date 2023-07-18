В Екатеринбурге три ребенка заболели менингитом в частном детсаду

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Сразу три ребенка в частном детском саду Екатеринбурга заболели менингитом. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области.
«Заболевших детей госпитализировали. Всего на сегодняшний день зарегистрировано три случая заболевания», - говорится в сообщении ведомства.
По данным Минздрава региона, дети находятся в состоянии средней степени тяжести.
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Элина Позднякова