Владелец ТЦ в Екатеринбурге рассказал, почему на медиаэкране показывали умершую женщину

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В Екатеринбурге на медиаэкране ТЦ «Омега» в течение 10 минут транслировался снимок скончавшейся наркозависимой женщины. Об этом сообщает URA.RU.
Ранее сообщалось, что в городе Карпинске Свердловской области 47-летняя местная жительница спрыгнула с третьего этажа, чтобы спастись от женщин, которые извивались над ней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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