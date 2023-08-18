В Екатеринбурге убили аспиранта из Центральной Африки

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В Екатеринбурге убили 32-летнего темнокожего аспиранта УрФУ, приехавшего из Габона в Россию
URA.RU пишет, что в ночь на 18 августа женщина зашла в кафе, где увидела аспиранта, который выпивал с какой-то девушкой. Когда женщина покидала точку общепита, пара все ещё была там. В этот момент завязывался конфликт. Аспиранта смертельно ранили ножом.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции не стали комментировать случившееся.
Ранее в Херсонской области обнаружили труп мужчины с простреленными ногами. Полицейские обнаружили труп мужчины в канализационном коллекторе.
Труп обнаружили во дворе дома на улице Пушкина в Алёшках.
В Херсонской области обнаружили труп мужчины с простреленными ногами
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В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции не стали комментировать случившееся.
Труп обнаружили во дворе дома на улице Пушкина в Алёшках.
«17 августа в коллекторе нашли труп с изрезанным горлом. Кроме того, преступники прострелили жертве колени. Рядом находилась одна гильза и пять рюмок», – рассказал источник.Читайте также:
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Мария Фирсова