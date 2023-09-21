В Екатеринбурге в ДТП попал автомобиль с несовершеннолетними

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В Екатеринбурге в среду, 20 сентября, возле ТЦ «Глобус» произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на очевидца дорожного происшествия.
«Ранее они меня по встречке на выезде из «Глобуса» обогнали. Без номеров, зеркал и фар. Полетели в сторону Химмаша, обгоняя всех как безголовые», — цитирует издание слова собеседника.
Мужчина добавил, что в машине находились несовершеннолетние.
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