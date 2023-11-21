В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который задушил двухлетнюю девочку

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Жителя Березовского, который задушил двухлетнюю падчерицу, отправили в колонию на 17 лет. Об этом сообщает URA.RU.
25-летний Роман Большаков совершил убийство 13 мая в квартире своей сожительницы в Березовском, когда мать девочки ушла на работу. Мужчина не смог успокоить плачущую девочку и решил убить ее. Роман закрыл ей рот, нос и стал удерживать ее, пока та не перестала дышать
На прошлом заседании Большаков свою вину признал только частично. Он не согласился с тем, что намеренно убил ребенка, и отказался давать показания. Судебно-медицинская экспертиза признала его вменяемым в момент совершения преступления.
Ранее сообщалось, что гражданина Украины подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Приговор суда — 17 лет строгого режима. Его признали виновным по статье об убийстве малолетней», — рассказал корреспондент агентства.
Ранее сообщалось, что гражданина Украины подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак