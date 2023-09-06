В Екатеринбурге визажист отдала мошенникам 1,4 млн рублей

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В Екатеринбурге визажист отдала мошенникам более 1,4 млн руб. 35-летняя девушка инвестировала в фиктивную площадку в интернете, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.
«Екатеринбурженка вложила 1 млн 437 тыс. руб. в фиктивную инвестиционную площадку в интернете. Рекламу в интернете она увидела еще 1 августа, а потом две недели вкладывала деньги в платформу, желая обогатиться», — говорится в публикации.
После того как девушка зарегистрировалась на сайте, к ней был прикреплен наставник, заставлявший ее пополнять на сайте баланс. Кроме того, мошенники убедили жертву не выводить с сайта деньги и взять кредит.
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