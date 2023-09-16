В Екатеринбурге водитель Ford Focus сбил мальчика на самокате

Фото: istockphoto / Galina Vetertsovskaya
16 сентября в Екатеринбурге водитель Ford Focus сбил подростка, который ехал на самокате по пешеходному переходу. Это случилось на улице Расточной. Об этом сообщает издание E1.ru.
Очевидиц происшествия отметил, что ребенок нарушил правила ПДД, в результате чего произошла авария.
За водители автомобиля следовала машина полицейских. Они остановились и попытались оказать мальчику помощь. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.
Подробности уточняются.
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Дана Игумнова