В Екатеринбурге водитель Peugeot насмерть сбил двух пешеходов на остановке

Фото: iStock/gorodenkoff
Водитель въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека скончались на месте. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
ЧП произошло в районе дома 79 по улице Машиностроителей. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина наехала на остановку. Два человека скончались, состояние еще одного пострадавшего остается неизвестным.
На месте смертельной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. В пресс-службе отметили, что проезд на данном участке дороги ограничен. Выясняются причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. У жительницы Щёлково, которую на автомобиле переехала сотрудница управляющей компании, предварительно, сломаны обе ноги.
Читайте также:
«Я её вообще не заметила»: сотрудница УК, которая переехала девушку, не признала вину
В США застрелили отсидевшего по ложному приговору чернокожего
Пенсионерка из Ленобласти нашла на даче боевой гранатомет
На месте смертельной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. В пресс-службе отметили, что проезд на данном участке дороги ограничен. Выясняются причины и обстоятельства трагедии.
Читайте также:
«Я её вообще не заметила»: сотрудница УК, которая переехала девушку, не признала вину
В США застрелили отсидевшего по ложному приговору чернокожего
Пенсионерка из Ленобласти нашла на даче боевой гранатомет
Екатерина Коршунова