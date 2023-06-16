В Екатеринбурге суд вынес приговор матери, лечившей дочь от диабета «народными обрядами»

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Диагноз девочке поставили в 2018 году, для поддержания жизнедеятельности ей было необходимо вводить инсулин.
Гособвинитель просил назначить многодетной матери реальное наказание с отбыванием срока в колонии-поселении, однако, Верх-Исетский суд назначил женщине 1 год и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты в государственный бюджет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве 38-летнего режиссера мультфильмов госпитализировали с кабачком в прямой кишке.