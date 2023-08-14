В Екатеринбурге задержали мужчин, которые поставляли детскую порнографию в 28 стран

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В Екатеринбурге задержаны двое мужчин, которых обвиняют в распространении порнографии с участием детей. Ещё один участник группы задержан в Краснодарском крае.
Интерпол провёл специальную международную операцию «NARSIL»с участием 28 стран, пишет URA.RU. В их числе Аргентина, Таиланд, Болгария
Возраст двоих обвиняемых 25 лет. Третьему подельнику из Краснодарского края — 39 лет. Мужчины зарабатывали до 350 тысяч рублей в месяц. Деньги поступали на криптокошельки.
Один из преступников имеет спортивный разряд по самбо, пропагандирует здоровый образ жизни и даже публиковал ролики в YouTube. Мужчина учился в вузе, но его отчислили за неуспеваемость.
Фигуранты уголовного дела уже признались в преступлениях.
Ранее сообщалось, что крымский кандидат наук снимал порно с малолетними мальчиками. 65-летний кандидат географических наук и автор статей о проблемах молодёжи находил школьников в скейт-парке Симферополя и предлагал им заработать несколько тысяч за час съёмок. Когда несовершеннолетние приходили домой к профессору, мужчина отдавал им деньги и рассказывал, что им предстоит делать. После съемок ролики монтировались и размещались на сайтах для взрослых.
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«По месту проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых обнаружена и изъята компьютерная техника, содержащая специализированное программное обеспечение для создания и администрирования выявленных веб-сайтов. Также изъят съемный жесткий диск с порнографическими изображениями несовершеннолетних», —сообщил старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
Один из преступников имеет спортивный разряд по самбо, пропагандирует здоровый образ жизни и даже публиковал ролики в YouTube. Мужчина учился в вузе, но его отчислили за неуспеваемость.
Фигуранты уголовного дела уже признались в преступлениях.
Ранее сообщалось, что крымский кандидат наук снимал порно с малолетними мальчиками. 65-летний кандидат географических наук и автор статей о проблемах молодёжи находил школьников в скейт-парке Симферополя и предлагал им заработать несколько тысяч за час съёмок. Когда несовершеннолетние приходили домой к профессору, мужчина отдавал им деньги и рассказывал, что им предстоит делать. После съемок ролики монтировались и размещались на сайтах для взрослых.
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Мария Фирсова