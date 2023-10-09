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В Екатеринбурге задержали мужчину, который разгуливал по улице с игрушечной винтовкой

В Екатеринбурге задержали рецидивиста, разгуливавшего по городу с «винтовкой»
09 октября 2023, 20:36
Фото: iStock/grinvalds

Фото: iStock/grinvalds

В Екатеринбурге полиция задержала местного жителя, который разгуливал по улице с игрушечной винтовкой, сообщает URA.RU.
«Гражданин был оперативно установлен и задержан сотрудниками патрульно-постовой службы территориального ОВД в ходе патрулирования микрорайона. В настоящее время он содержится под стражей и дает пояснение своему поступку. В определенных кругах более известен по кличке «Пестик», - прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Отмечается, что он вышел из мест лишения свободы в марте 2021 года, ранее он уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.


Выяснилось, что винтовка, с которой разгуливал «Пестик», была игрушечной. С помощью нее он хотел разыграть приятеля, с которым повздорил накануне. Теперь задержанному грозит административное дело за мелкое хулиганство.

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#дело
#мвд
#хулиганство
#екатеринбург
#оружие
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В самарском ТЦ кабина лифта, с тремя пассажирами внутри, рухнула вниз
В Самаре в здании ТРК опрокинулась кабина лифта с тремя людьми
09 октября 2023, 21:29

Фото: iStock/denisgo

В самарском ТРК «Вива Лэнд» стеклянный лифт с тремя пассажирами внутри опрокинулась вниз, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Пoступило сообщение о том, что в здании ТРК пo адресу: г.о. Самара, Кирoвский райoн, пр. Кирова, 147, произошлo опрокидывание кабины лифта. В лифте находилoсь три челoвека (мужчины 2005 года рождения)», - прокомментировали ситуацию в министерстве.

Отмечается, в результате опрокидывания кабины погибших и пострадавших нет. 

В МЧС выяснили, что вeрхняя часть кабины лифта слетела с направляющих на урoвне второго этажа.

Ранее в Санкт-Петербурге технический лифт с двумя рабочими рухнул в шахту. Двое рабочих перевозили металлические конструкции в грузовом лифте. Трос оборвался и лифт рухнул в шахту. Сколько этажей пролетели мужчине в кабине - не уточняется.

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#мчс
#лифт
#тц
#пострадавшие
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В Тюмени школьники толпой били одноклассника из-за девочки
09 октября 2023, 19:02

Фото: iStock/mrohana

В Тюмени одноклассники толпой избили 12-летнего мальчика из-за его конфликта с ученицей.
Издание «Аргументы и Факты» пишет, что ЧП случилось в школе №94. Ученик 6 класса в течение месяца задирал девочку из параллельного класса. Он не обращал внимания на одноклассников, призывавших его извиниться.
 
4 октября школьники застали мальчика перед уроком физкультуры и побили его в раздевалке. По словам отца пострадавшего школьника, его сына пытались заставить приносить извинения на коленях. Школьник отказался, тогда дети повалили его на пол и начали избивать руками и ногами. Также, со слов отца, на школьника оказывалось психологическое давление.
 
Мальчика доставили в больницу, где диагностировали перелом носа, черепно-мозговую травму, а также ушибы. Сейчас пострадавший находится на домашнем лечении.
 
По словам отца мальчика, драки и конфликты в школе происходят постоянно. а администрация делает попытки замять инцидент. В деле разбирается прокуратура.

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#дети
#школа
#подростки
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Посольство РФ сообщило о гибели россиянина в Израиле в результате атаки ХАМАС
09 октября 2023, 19:01

Фото: iStock/Soumen Hazra

Один россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС на страну. Об этом сообщает российское посольство.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил американскому президенту Джо Байдену, что у Израиля нет выбора, кроме начала наземной операции в секторе Газа. Нетаньяху отметил, что сейчас между участниками конфликта переговоры не могут быть проведены. Он добавил, что Израиль не может проявить слабость на Ближнем Востоке.

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#сми
#война
#взрывы
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Житель Тверской области вынес мусор и угодил за решетку
Житель Ржева вынес мусор пьяным и получил сутки административного ареста
09 октября 2023, 18:58

Фото: iStock/BrianAJackson

В Тверской области мужчину арестовали за то, что он вынес мусор в нетрезвом виде, об этом сообщили в Ржевском городском суде.
Инцидент произошел еще 22 мая в городе Ржев Тверской области. 

Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел из дома, чтобы выкинуть мусор. Однако, там его застали сотрудники полиции и увезли в отделение. Как отметили сами правоохранители, задержанный «имел шаткую походку, резкий запах алкоголя из полости рта, невнятную речь».

Ржевский городской суд признал мужчину «виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки». 

Отмечается, что задержанный также признал свою вину.

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#суд
#мусор
#наказание
#инцидент
#сотрудники
#правонарушения
#алкоголь
#полиция
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В Москве рабочий погиб из-за обрушения грунта на стройке
09 октября 2023, 17:58

Фото: iStock/Yury Karamanenko

На северо-востоке столицы погиб рабочий.
«МК» пишет, что 50-летний рабочий скончался в результате несчастного случая на строительном объекте на северо-востоке столицы.
 
ЧП случилось в 14.45 на улице Веткина. На стройке обвалился грунт. Рабочего засыпало землей. Его не смогли спасти.

Ранее участник финала Кубка России по парашютному спорту, Дмитрий Беляев погиб во время соревнований.

Финал Кубка России проходил на базе Российского университета спецназа в Чечне. Во время соревнований погиб парашютист Дмитрий Беляев, сообщает пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky.Беляев не рассчитал высоту полета. Сообщается, что на повышенной вертикальной скорости врезался в водную гладь. Спортсмена попытались реанимировать, но спасти его не удалось.

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#чп
#москва
#новости
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Мечеть имени Кадырова получила повреждения в результате обстрелов Израиля
09 октября 2023, 17:33

Фото: iStock/Studia72

В результате ракетных обстрелов со стороны ХАМАС в израильском Абу-Гоше получила повреждения мечеть имени Кадырова, об этом сообщили в пресс-службе МИД Израиля.
Абу-Гош, в котором расположена мечеть, — это местный совет в Иерусалимском округе Израиля, населённый преимущественно израильскими арабами. Расположен в 13 км на запад от Иерусалима, на высоте 610—720 м над уровнем моря.

Рамзан Кадыров построил мечеть имени своего отца в 2014 году. По информации из открытых источников, ее строительство обошлось в 10 миллионов долларов. При этом, масштаб разрушений пока точно не установлен. 

Ранее представители «Аль-Кассам» официально заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима. 

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#строительство
#мечеть
#рамзан кадыров
#ракеты
#израиль
#хамас
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В Москве горит кровля Зверевского центра современного искусства
09 октября 2023, 17:26

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Пожар разгорелся в Москве под кровлей Зверевского центра современного искусства, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.
«На Новорязанской улице происходит возгорание под кровлей Зверевского центра современного искусства. Идет черный дым, на месте работают пожарные», - прокомментировал ситуацию источник СМИ. 

При этом, информации о пострадавших и причинах возгорания пока не поступало. 

Ранее в в женской консультации в московском районе Бибирево загорелся потолок на пятом этаже. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Всех посетителей учреждения и медицинский персонал успешно вывели из помещения. 

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#пожарные
#возгорание
#москва
#искусство
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Четверо россиян числятся без вести пропавшими в Израиле
09 октября 2023, 16:58

Фото: iStock/syahrir maulana

Четверо россиян числятся без вести пропавшими в Израиле, об этом сообщили в посольстве России в Израиле.
«По состоянию на 16:00 (время совпадает с московским) 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует», - сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова.

Она также отметила, что в посольство поступили сообщения о 9 россиянах, с которыми не удается установить связь. При этом, израильская сторона включила в списки пропавших без вести только четверых из них.

Отмечается, что граждане РФ перестали выходить на связь с близкими после атаки на страну со стороны ХАМАС. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#информация
#посольство
#хамас
#россияне
#израиль
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Superjet авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары
09 октября 2023, 15:33

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Superjet авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару. При заходе на посадку в самарском аэропорту Курумоч пилоты заметили, что у них заклинили подкрылки. Об этом экипаж экстренно доложил диспетчеру. 

В аэропорт были срочно вызваны все возможные экстренные службы, однако, пилотам удалось успешно посадить борт. Все 86 человек, находившихся на борту, остались целы и невредимы. Сам самолет также не получил никаких повреждений. 

Неисправный борт остался в Курумоче, его временно отстранили от полётов. С самолетом работают специалисты. 

Отмечается, что это уже второй случай за неделю, когда при посадке воздушного судна этой авиакомпании возникают трудности. 6 октября борт, выполнявший рейс FV6345 авиакомпании «Россия», должен был приземлиться в Мурманске в 19:30, и уже заходил на посадку, когда диспетчеры передали пилотам, что на рулежную полосу выскочил лось.

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