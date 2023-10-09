В Екатеринбурге задержали мужчину, который разгуливал по улице с игрушечной винтовкой

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В Екатеринбурге полиция задержала местного жителя, который разгуливал по улице с игрушечной винтовкой, сообщает URA.RU.
«Гражданин был оперативно установлен и задержан сотрудниками патрульно-постовой службы территориального ОВД в ходе патрулирования микрорайона. В настоящее время он содержится под стражей и дает пояснение своему поступку. В определенных кругах более известен по кличке «Пестик», - прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
Отмечается, что он вышел из мест лишения свободы в марте 2021 года, ранее он уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.
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