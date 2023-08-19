В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве аспиранта из Центральной Африки

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В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили.
E1.RU пишет, что Нджелассили убили в результате ножевого ранения во время драки в кафе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Инженер-исследователь Франсуа Нджелассили приехал в Россию из Габона, В 2019 году он разработал предложения по интернационализации национальных валют стран Африки, а также получил звание «Иностранный студент года».
По словам друзей, мужчина был добрым и не мог стать инициатором конфликта. Подруга Франсуа заявила, что незнакомцы первыми начали оскорблять мужчину, сказав: «О, смотри, негр, давай его чирканём».
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«Подозреваемый ранее не был судим. Рассказал, что ссора произошла из-за девушки, хотел просто проучить, а не убивать», - рассказал источник.
Инженер-исследователь Франсуа Нджелассили приехал в Россию из Габона, В 2019 году он разработал предложения по интернационализации национальных валют стран Африки, а также получил звание «Иностранный студент года».
По словам друзей, мужчина был добрым и не мог стать инициатором конфликта. Подруга Франсуа заявила, что незнакомцы первыми начали оскорблять мужчину, сказав: «О, смотри, негр, давай его чирканём».
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Мария Фирсова