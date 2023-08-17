В Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена УГМК

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В центре Екатеринбурга днем 17 августа возник пожар на ледовой арене, которую строят на месте снесенной телебашни. Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны города в 12:43 по местному времени.
В настоящее время пожарные обследуют здание с целью определения места очага возгорания. Дым все еще кружит над строительной площадкой и самим спортивным объектом. На месте работают несколько единиц специальной техники и пожарные расчеты.
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