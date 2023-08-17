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В Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена УГМК

17 августа 2023, 11:17

Фото: istockphoto/Diy13

В центре Екатеринбурга днем 17 августа возник пожар на ледовой арене, которую строят на месте снесенной телебашни. Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны города в 12:43 по местному времени.

Прибывшие на место происшествия бойцы пожарно-спасательных подразделений увидели, что со стороны кровли недостроенного здания ледовой арены идет черный дым. До прибытия огнеборцев с территории объекта самостоятельно эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших от огня или дыма пока не поступало.

В настоящее время пожарные обследуют здание с целью определения места очага возгорания. Дым все еще кружит над строительной площадкой и самим спортивным объектом. На месте работают несколько единиц специальной техники и пожарные расчеты.

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#пожарные
#человек
#здание
#происшествия
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ФСБ: В Крыму задержали подозреваемого в призывах к экстремизму
17 августа 2023, 11:25

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В Крыму спецслужбами был задержан житель Керчи по подозрению в призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уточняется, что задержанный призывал к осуществлению насильственных действий в отношении россиян, участвующих в СВО.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В настоящее время ему выписана подписка о невыезде.

Сотрудники УФСБ провели обыск в квартире задержанного, где обнаружили средства связи и компьютерную технику, с помощью которых он рассылал призывы к экстремизму.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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#экстремизм
#фсб
#крым
#уголовное дело
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Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в Котельниках
Baza: Тренер по боксу избил 12-летнего подростка в Подмосковье
17 августа 2023, 10:58

Фото: iStock/mrohana

Тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодежи несколько раз нанес ребенку удары руками, после чего повалил на землю и стал пинать. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Видео, на котором мужчина избивает подростка распространилось в сети. На кадрах видно, как во дворе жилого дома стояла компания несовершеннолетних, вместе с ними находился тренер. Мужчина возмутился громких разговорам парней. В какой-то момент, он подошел к одному из подростков и стал наносить ему удары руками.  

После того, как парень попытался дать отпор тренеру, последний повалил его на землю и стал пинать.  

В настоящее время, полиция инициировала проверку по факту произошедшего. 

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#полиция
#тренер
#видео
#мужчина
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Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в ЛНР
17 августа 2023, 10:14

Фото: iStock/Thomasaf

В Луганской Народной Республике сотрудники управления ФСБ задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
Уточняется, что житель ЛНР с октября 2022 года собирал информацию о работе народной милиции и ВС РФ. Затем он передал эти данные иностранным спецслужбам, чтобы использовать их против безопасности России.

В настоящее время в отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Проводятся следственные мероприятия.

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#уголовное лнр
#данные
#мужчина
#уголовное дело
#фсб
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Более 60 африканских мигрантов погибли у берегов Кабо-Верде
17 августа 2023, 08:30

Фото: istockphoto/Naeblys

У берегов Кабо-Верде в Атлантическом океане была обнаружена перевернувшаяся большая рыбацкая лодка. По информации Международной организации по миграции (МОМ), мигранты, плывшие в ней, погибли.
Как сообщает газета Le Figaro, ссылаясь на официального представителя МОМ Сафа Мелси, погибли 63 человека. 38 мигрантов, среди которых четверо детей в возрасте от 12 до 16 лет, сумели спастись. Как рассказали спасшиеся, лодка отплыла из рыбацкой деревни Фасс-Буай в Сенегале 10 июля. На ее борту находился 101 пассажир. 

Испанское рыболовецкое судно обнаружило пустую перевернутую лодку 14 августа в 277 километрах от принадлежащего Кабо-Верде острова Сал и примерно в 600 километрах от берегов Сенегала. Рыбаки оповестили о находке власти Кабо-Верде. Помимо 38 выживших, спасатели обнаружили еще останки семи человек. Остальные пока числятся пропавшими без вести, но с большой вероятностью все они погибли.

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#спасатели
#лодка
#судно
#пассажир
#рыбаки
#человек
#мигранты
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ФСБ: В Красноярском крае задержаны два человека, планировавшие подрыв станций связи в Зеленогорске
17 августа 2023, 07:05

Фото: iStock/irene_rebrova

Два человека, планировавшие подрыв станций связи в ЗАТО Зеленогорск, задержаны в Красноярском крае при получении взрывчатых средств (тротиловых шашек). Об этом сообщили в краевом управлении ФСБ.
Как уточняет ТАСС, оба они являются сторонниками межрегиональной общественной организации «Граждане СССР»* (признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации).



Задержанные планировали подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком», находящихся на территории Зеленогорска. Так они собирались препятствовать рассылке с помощью портала госуслуг повесток о призыве на военную службу граждан, которые подпадают под мобилизацию.

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#фсб
#задержание
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Бойцы ВС РФ уничтожили танк и миномет ВСУ у Каховской ГЭС
Бойцы группировки «Днепр» уничтожили танк и миномет, обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС
17 августа 2023, 06:52

Фото: РИА Новости

Бойцы группировки ВС РФ «Днепр» в ходе несения боевой службы в районе Каховской ГЭС ликвидировали танк и передвижной минометный расчет ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пулеметчика с позывным «Марио».
Он отметил, что в районе Каховской ГЭС ситуация остается напряженной. Российские позиции обстреливает артиллерия ВС Украины, которую обнаруживают и уничтожают российские военные.

«Недавно выехал танк ВСУ, отработал по нашим позициям. Хорошо, что все целы остались. Но на это мы тоже сразу отреагировали: мгновенно начал работать наш миномет, подавил огнем вражеский танк, больше он не работал», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#сво
#всу
#вс рф
#танк
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В Сочи машина скорой помощи с тяжелобольным пациентом опрокинулась в кювет
17 августа 2023, 06:38

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В поселке Вардане Лазаревского района Сочи произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщается в Телеграм-канале местного УМВД.
Отмечается, что в машине скорой помощи находился тяжелобольной пациент, она направлялась в медучреждение. Внезапно дорогу стала переходить женщина, проигнорировавшая сигналы светофора.

Водитель служебного автомобиля вывернул руль, пытаясь избежать столкновения, но не справился с управлением и улетел в кювет. Пешеход в результате аварии получила травмы и была доставлена в больницу.

«Другая бригада скорой помощи продолжила медэвакуацию больного, забрав мужчину, которого везли в больницу их коллеги, ставшие участниками ДТП», — уточнили в правоохранительных органах.

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В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли боевые награды и 1 млн рублей

В Херсонской области командира теробороны ВСУ задержали за шпионаж
#дтп
#пациент
#пешеход
#водитель
#скорая помощь
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В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли боевые награды и 1 млн рублей
17 августа 2023, 06:22

Фото: iStock/blinow61

В Комсомольске-на-Амуре у местного жителя украли награды за участие в СВО и 1 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
В публикации говорится, что потерпевший обратился в полицию с заявлением о пропаже четырех боевых наград, 1 млн рублей и другого личного имущества.

Дознаватель решил отказать в в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), однако прокурор не согласился с таким решением и признал совершенные действия незаконными.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). Прокуратура Комсомольска-на-Амуре контролирует расследование данного уголовного дела.

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#кража
#уголовное прокуратура
#расследование
#сво
#рф
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В Херсонской области командира теробороны ВСУ задержали за шпионаж
ФСБ: В Херсонской области командира теробороны ВСУ задержали за шпионаж
17 августа 2023, 05:18

Фото: РИА Новости

На Дальнем Востоке сотрудники ФСБ задержали жителя Украины за шпионаж. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Хабаровскому краю.
«УФСБ РФ по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России «Шпионаж», — цитирует агентство текст сообщения.

Контрразведчик в зоне СВО в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на 54-летного гражданина Украины в Херсонской области, его подозревают в шпионаже.

По данным ФСБ, мужчина являлся командиром отряда теробороны ВСУ, когда получил задание по сбору информации военного характера от сотрудника СБУ. В настоящее время подозреваемый задержан.

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#фсб
#всу
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