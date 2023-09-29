В Екатеринбурге жители перекрыли проезд к школе, засыпав дорогу камнями

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В Екатеринбурге жители частных домов на улице Узорной засыпали дорогу камнями, перекрыв проезд для автомобилей. Об этом сообщает E1.ru.
«Они уже на протяжении десяти лет периодически ставят шлагбаумы, блоки — и вот решили просто такое насыпать. Заявление написано, ищем исполнителя, водителю грозит штраф. Это проезд к школе, она стоит прямо за рекой», — рассказала журналистам одна из жительниц Совхозного.
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