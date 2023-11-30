В Екатеринбургу студенту выстрелили в голову, когда он стоял возле института

Фото: istockphoto/Elena Esich
В Екатеринбурге рядом со зданием Уральского гуманитарного института по адресу Ленина, 51 студенту выстрелили в голову.
URA.RU пишет, что молодой человек жив и доставлен в больницу. Источник издания говорит, что видел, как из института выводили парня — «говорят, магистрант, первый курс».
По предварительной версии, он поссорился с иностранцами прямо у института. В него, по словам собеседника, «шмальнули из травмата».
Ранее сообщалось, что ученик школы № 1392 имени Рябинкина Георгий З. принес в образовательное учреждение боеприпас. Администрация школы вызвала его отца. Он сказал, что мальчик нашел гранату РГД-33 во время прогулки в лесополосе. Оказалось, что у отца дома хранится оружейный арсенал.
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По предварительной версии, он поссорился с иностранцами прямо у института. В него, по словам собеседника, «шмальнули из травмата».
«У него из головы идет кровь. Но сквозного вроде нет»,-говорит студент. Парень шел сам, но пошатывался.К институту прибыла скорая помощь и отряд Росгвардии.
Ранее сообщалось, что ученик школы № 1392 имени Рябинкина Георгий З. принес в образовательное учреждение боеприпас. Администрация школы вызвала его отца. Он сказал, что мальчик нашел гранату РГД-33 во время прогулки в лесополосе. Оказалось, что у отца дома хранится оружейный арсенал.
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Мария Фирсова