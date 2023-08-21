В экстренных службах рассказали о причинах гибели диггеров в Москве

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Сотрудники экстренных служб рассказали подробности о гибели диггеров в Москве. Об этом сообщает издание VSE42.RU.
Уточняется, что 20 августа группа диггеров из восьми человек отправилась на экскурсию по коллекторам Москвы. Пока они находились под землёй, на поверхности начался сильный ливень. В некоторых районах города выпало более 40% месячной нормы осадков. По словам специалистов, шансов на спасение у группы диггеров было очень мало.
Ранее ТАСС сообщал, что трупы мужчины и девочки-подростка были обнаружены сегодня утром в Москве-реке, недалеко от парка «Зарядье».
Известно, что на экскурсии был сотрудник крупной российской IT-компании «Ланит» Дмитрий Маркушин вместе с дочерью и племянником.
Кроме того, Telegram-канал «112» сообщает о ещё одной девочке-подростке.
В списке числятся: Дмитрий Маркушин (1976 г.р.), Елизавета Маркушина (2007 г.р.), Глеб Лагашин (2005 г.р.) и Виктория Шнейдер (2008 г.р.). Информация о числе пропавших уточняется.
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Ранее ТАСС сообщал, что трупы мужчины и девочки-подростка были обнаружены сегодня утром в Москве-реке, недалеко от парка «Зарядье».
Кроме того, Telegram-канал «112» сообщает о ещё одной девочке-подростке.
В списке числятся: Дмитрий Маркушин (1976 г.р.), Елизавета Маркушина (2007 г.р.), Глеб Лагашин (2005 г.р.) и Виктория Шнейдер (2008 г.р.). Информация о числе пропавших уточняется.
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Анастасия Чинкова