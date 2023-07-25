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В Эквадоре все тюрьмы перевели на усиленный режим

25 июля 2023, 19:57

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Власти Эквадора ввели режим ЧП во всех тюрьмах из-за бунтов.
Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства Гильермо Лассо.
«Президент республики Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в связи с серьезными внутренними волнениями во всех местах содержания под стражей», —сказано в сообщении, пишет ТАСС.

С 23 июля в тюрьмах Эквадора начались массовые выступления заключенных, переходящие в бунты. В городе Гуаякиль во время столкновений с охраной скончались 6 человек. Указ позволит властям страны применить армию, чтобы подавить беспорядки.

В октябре прошлого года в Эквадоре во время тюремных бунтов погибли 15 человек.

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#Эквадор
#тюрьма
#бунт
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В Белгородской области комбайн наехал на мину при сельхозработах
25 июля 2023, 19:32

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В Белгородской области комбайнёр во время проведения сельхозработ случайно наехал на противопехотную мину «Лепесток», он не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что в районе села Черемошное в Белгородском районе водитель комбайна при проведении сельскохозяйственных работ в поле почувствовал толчок, за которым последовал громкий хлопок. После он понял, что наехал на противопехотную мину.

Уточняется, что от взрыва мужчина не пострадал, сам комбайн также остался цел. После того, как об инциденте сообщили правоохранительным органам, машина продолжила свою работу.

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#Эквадор
#тюрьма
#бунт
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В Москве возле клуба расстреляли телохранителя знаменитостей
25 июля 2023, 19:28

Фото: iStock/maxim4e4ek

38-летнего Артура, который является телохранителем многих политиков и звёзд шоу-бизнеса, расстреляли из Porsche Panamera на парковке рядом с элитным клубом на Рочдельской улице в Москве.
РЕН ТВ пишет, что мужчина чудом выжил после выстрела в голову. По словам Артура, он стоял возле клуба, когда подъехали неизвестные на Porsche без номеров. Мужчина немного отошел с дороги. В этот момент из салона автомобиля прозвучали выстрелы.
 
«Они два раза стреляли. Второй раз уже попали мне в затылок», – рассказал телохранитель. По его словам, выстрелы производились из травматического оружия.
После этого стрелявшие скрылись в неизвестном направлении. А Артура госпитализировали. По мнению медиков, жизнь телохранителю спасла накачанная шея: пуля от неё отскочила.
 
Полиция начала проверку.

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#Москва
#телохранитель
#выстрел
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Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Мамедов умер на приёме у врача
25 июля 2023, 19:13

Фото:iStock/SergeyPankratov

71-летний режиссер Михаил Мамедов умер на приеме в городской поликлинике.
ИА Регнум пишет, что режиссёр Михаил Мамедов пришёл в городскую поликлинику вместе с супругой Людмилой. Неожиданно мужчина  почувствовал недомогание, упал и умер. Врачи скорой помощи констатировали смерть режиссёра. Предварительной причиной смерти назвали сердечно-сосудистую недостаточность.
 
Информацию о смерти передана в полицию, проводится проверка.
 
Михаил Мамедов родился 19 октября 1951 года. Окончил ГИТИС и высшие режиссерские курсы при Министерстве культуры СССР.
 
В его фильмографии такие работы, как «Паутина–1. Расплата», «Улицы разбитых фонарей–8. Карта смерти», «Такова жизнь», «Неистовый, яростный, бешеный…». Также Михаил Мамедов сыграл Муслима Магомаева в биографической ленте «Аккорды долгой жизни».

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#Улицы разбитых фонарей
#Мамедов
#Михаил Мамедов
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Суд отправил главного инженера компании, которая обслуживала ТЦ «Времена года», под домашний арест
25 июля 2023, 18:56

Фото: Istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Пресненский суд отправил под домашний арест главного инженера компании, обслуживающей ТЦ «Времена года», где из-за прорыва кипятка погибли 4 человека, ещё 11 пострадали.
Shot пишет, что 39-летнему Евгению Боткину также запретили пользоваться телефоном, интернетом, отправлять посылки и письма. Главного инженера обвиняют в нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.
 
В момент ЧП Евгений Боткин находился в Чувашии. По словам Евгения, когда узнал о трагедии, вернулся в Москву. По его словам коммуникации в ТЦ были признаны пригодными для эксплуатации до 2027 года.

Боткина защищают 5 адвокатов, а его фирма предложила за него залог в ₽10 млн, чтобы его не посадили в СИЗО.

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#Москва
#Пресненский суд
#Времена года
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В Сингапуре впервые почти за 20 лет казнят женщину
25 июля 2023, 18:44

Фото:istockphoto/Darwin Brandis

В Сингапуре 28 июля впервые за 19 лет казнят женщину.
Об сообщает правозащитная организация Transformative Justice Collective.
 
45-летняя Саридеви Джамани в 2018 году была приговорена к смертной казни через повешение за продажу 30 г героина.

Последней казненной женщиной в Сингапуре была 36-летняя Йен Мей Воен. Её приговорили к смерти в 2004 году за незаконный оборот наркотиков.
 
Также 26 июля будет казнён малайзиец за продажу 50 г героина.
 
С марта 2022 года количество казней за преступления, которые связаны с наркотиками, в Сингапуре достигнет 15. До этого действовал двухлетний перерыв из-за пандемии коронавируса.

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#Сингапур
#смертная казнь
#наркотики
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В Москве приземлился Boeing 737, у которого сработал датчик отказа двигателя
25 июля 2023, 18:17

Фото:istockphoto/miglagoa

Boeing 737 летел из Сочи, когда у него сработал датчик отказа двигателя.
Борт приземлился в аэропорту Шереметьево, пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.
 
«Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот» сел в аэропорту Шереметьево после сработки датчика об отказе одного из двигателей», —рассказал источник РИА Новости.
Boeing 737-800 выполнял рейс Сочи — Москва.

Ранее экипаж, летевшего в Минеральные Воды самолёта авиакомпании «Северный ветер», решил резко сменить курс и сесть в другом городе.

Telegram-канал Aviaincident пишет, что инцидент произошел с пассажирским лайнером, который двигался по маршруту Казань — Минводы, в понедельник, 17 июля.Командир воздушного судна решил вернуться в казанский аэропорт. Причиной стала вибрация левого двигателя.

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#самолет
#Москва
#Сочи
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У сына баскетболиста Леброна Джеймса остановилось сердце во время тренировки
25 июля 2023, 18:03

Фото:istockphoto/Bet_Noire

Сердце 18-летнего Бронни Джеймса остановилось на баскетбольной тренировке утром 24 июля.
Baza пишет, что врачи оперативно оказали помощь и спасли парня. Бронни Джеймса госпитализировали.
 
Состояние сына Леброна оценивается как стабильное. Он переведён из отделения интенсивной терапии.
 
Бронни Джеймс — младший сын легендарного Леброна Джеймса и восходящая звезда баскетбола. Возможно, в скором времени он, как и его отец, станет игроком НБА.

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#Леброн Джеймс
#Бронни Джеймс
#баскетбол
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Собака Байдена искусала сотрудников Секретной службы США
25 июля 2023, 17:36

Фото:istockphoto/Milan Krasula

Собака президента США Джо Байдена по кличке Коммандер за 4 месяца покусала в Белом доме и в усадьбе главы Белого дома, которая находится в Делавэре, 7 человек.
New York Post пишет, что 3 ноября 2022 года после укуса пса Байдена офицера секретной службы был направлен в больницу: Коммандер покусал его за руку и бедро.
 
«Задокументированные атаки с сентября 2022 года по январь представляют собой неполный учёт инцидентов с участием Коммандера», —сообщается в материале газеты.
Примечательно, что собаку Байдена по кличке Майджор выселили из Белого дома за аналогичное агрессивное поведение.

Ранее спецслужбы США завершили расследование дела о найденном в Белом доме кокаине. Сообщается, что следователи не смогли установить, как вещество оказалось в президентской резиденции.

В документе отмечается, что «записей камер видеонаблюдения, которые могли стать источниками улик, не было обнаружено».

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#Байден
#собака
#Белый дом
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Фитнес-блогер Джастин Вики сломал шею и умер, пытаясь сбросить штангу весом в 204 кг
25 июля 2023, 17:13

Фото:istockphoto/Arsenii Palivoda

33-летний индонезийский бодибилдер Джастин Вики погиб, сломав шею во время тренировки.
«Известия» пишут, что спортсмен попытался поднять большой вес. Обычно при выполнении такого упражнения спортсмена страхуют два человека, но Джастина Вики страховал лишь один человек.
 
Вики присел под весом штанги и не удержался на ногах. 204-килограммовый снаряд упал на шею блогеру и сломал её. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

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#блогер
#Джастин Вики
#штанга
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