В Эквадоре все тюрьмы перевели на усиленный режим

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Власти Эквадора ввели режим ЧП во всех тюрьмах из-за бунтов.
Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства Гильермо Лассо.
С 23 июля в тюрьмах Эквадора начались массовые выступления заключенных, переходящие в бунты. В городе Гуаякиль во время столкновений с охраной скончались 6 человек. Указ позволит властям страны применить армию, чтобы подавить беспорядки.
В октябре прошлого года в Эквадоре во время тюремных бунтов погибли 15 человек.
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«Президент республики Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в связи с серьезными внутренними волнениями во всех местах содержания под стражей», —сказано в сообщении, пишет ТАСС.
В октябре прошлого года в Эквадоре во время тюремных бунтов погибли 15 человек.
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Мария Фирсова