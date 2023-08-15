В Эквадоре за неделю до выборов застрелили левого политика Брионеса

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В Эквадоре, провинции Эсмеральдас, застрелили лидера политического движения «Гражданская революция» Педро Брионес неподалеку от дома. Об этом сообщили соратники политика по партии, пишет РИА Новости.
«Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии», — цитирует агентство слова кандидата в президенты от «Гражданской революции» Луисы Гонсалес.
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