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В Эквадоре за неделю до выборов застрелили левого политика Брионеса

15 августа 2023, 04:50

Фото: iStock/DC_Colombia

В Эквадоре, провинции Эсмеральдас, застрелили лидера политического движения «Гражданская революция» Педро Брионес неподалеку от дома. Об этом сообщили соратники политика по партии, пишет РИА Новости.
«Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии», — цитирует агентство слова кандидата в президенты от «Гражданской революции» Луисы Гонсалес.

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В Красноярске загорелся жилой многоквартирный дом
МЧС: в Красноярске загорелся многоквартирный дом на площади 500 кв.м.
15 августа 2023, 05:44

Фото: iStock/Matt277

В Красноярске пятиэтажный жилой дом охвачен пламенем на территории в 500 кв. м, сообщили на официальном сайте МЧС региона.
«Сегодня рано утром в 05:45 (01:45 мск) было получено извещение о возгорании крыши пятиэтажки на переулке Маяковского. Общая площадь пожара достигла 500 кв. м», — говорится в отчете.
По данным ведомства, 138 жителей, среди которых 11 детей, самостоятельно покинули здание. Жертв и пострадавших нет.
Для ликвидации огня мобилизованы 71 спасатель и 20 машин.

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#пожары
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«Зеркало недели»: В Хмельницкой области прогремели взрывы
15 августа 2023, 05:31

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщили в областной военной администрации, пишет «Зеркало недели».
«Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — заявил первый заместитель начальника региональной военной администрации Сергей Тюрин.

Накануне воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

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В Югре два человека погибли при взрыве на нефтяном месторождении
Администрация ХМАО: Два человека погибли при взрыве на нефтяном месторождении в Югре
15 августа 2023, 04:10

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В Ханты-Мансийском автономном округе два человека погибли в ходе взрыва на Талинском нефтяном месторождении. Об этом сообщается в Телеграм-канале регионального правительства.
«Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная больница», — говорится в публикации.

В правительстве уточнили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. Департамент здравоохранения Югры проинформировал, что все пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

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#уголовное
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После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело
СК: уголовное дело возбуждено после взрыва на АЗС в Махачкале
15 августа 2023, 03:48

Фото: iStock/Zolnierek

После взрыва на АЗС в Махачкале, влекущего за собой смерть и травмы многих людей, было возбуждено уголовное дело. Об этом информируют на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.
В сообщении указывается, что уголовное дело начато по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к смерти двух или более лиц) на территории Республики Дагестан.

Предварительные данные следствия говорят о том, что 14 августа вечером на автомойке у пересечения улицы Кулинская в селе Новокули и Федеральной трассы в пригороде Махачкалы произошел пожар и последующий взрыв. Это привело к тому, что люди получили ранения, часть из них погибла. Взрыв также причинил ущерб соседним строениям и припаркованным машинам.

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Украинец решил сбежать в Румынию, но заблудился в лесу
Украинец хотел попасть в Румынию через Черновицкую область, но заблудился
15 августа 2023, 03:14

Житель Украины пытался попасть на территорию Румынии через Черновицкую область, но заблудился в лесу. У него поднялось давление, из-за чего мужчина был вынужден обратиться к спасателям. Пограничники составили на него административный протокол, сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы.
Уточняется, что 32-летний украинец двигался не в том направлении, его обнаружили в 15 км от границы.

По данным Госпогранслужбы, пограничники Черновицкого отряда за прошедшие выходные задержали за попытку незаконно перейти границу 41 гражданина призывного возраста.

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#украина
#граница
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В Индии экзорцист запугал семью и год насиловал родную сестру
News9Life: В Индии экзорцист запугал семью и год насиловал родную сестру
15 августа 2023, 02:57

Фото: iStock/SJPailkar

В Индии задержали мужчину, который запугал родственников и насиловал родную сестру, пишет News9Life.
В полицию города Канпур обратилась девушка, которая обвинила брата в избиениях, а также в принуждении к сексуальным отношениям на протяжении года. По ее словам, родственник держал всю семью в страхе, так как является экзорцистом и мастером нескольких школ тантры.

По версии следствия, домогательства происходили с позволения матери, которая боялась огласки и велела дочери смириться с поведением брата. Помимо этого, женщина не могла полностью поверить дочери, потому что «считала сына богом».

Прокурор рассказал, что в настоящее время насильник находится под стражей, ему предъявлены обвинения. Мать молодых людей допрашивают, против нее также будут выдвинуты обвинения.

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Штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье
Примгидромет: штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье
15 августа 2023, 02:53

Фото: istockphoto/vchal

В связи с приближением тайфуна LAN к Приморью, которое уже испытало стихию «Ханун», было объявлено штормовое предостережение, информирует Примгидромет.
«Из-за возможного усиления полярного фронта при его контакте с тайфуном, 17 августа в районах Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском ожидаются осадки до 100 миллиметров с потенциальными последствиями. Предвидится штормовой прилив, увеличение уровня воды в малых реках и их выход за пределы берегов», — отметил руководитель Примгидромета Борис Кубай.
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#мчс
#осадки
#регион
#метеоролог
#рф
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Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена
Меликов: эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена
15 августа 2023, 02:49

Фото: iStock/VictorCap

Все пострадавшие от взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы уже доставлены в медучреждения, где им оказывают необходимую помощь, передает РИА Новости со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова.
«На данный момент завершилась процедура эвакуации пострадавших в больницы... Все получают квалифицированное лечение. Большинство из них имеют ожоги и ранения от взрыва, а также от летящих обломков, стекла и других конструкций», - подчеркнул Меликов.
Руководитель Дагестана охарактеризовал произошедшее как трагедию.

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#пожар
#азс
#лечение
#ожоги
#больницы
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В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение
РАН: В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение
15 августа 2023, 02:32

Фото: iStock/Ivan Grabilin

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,5 в Камчатском заливе Тихого океана. Об этом сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.
«В Камчатском заливе Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. Очаг располагался на глубине 61 километр под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск составило 58 километров», — проинформировал Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Уточняется, что местные жители не ощутили землетрясение в населенных пунктах. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует.

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#ран
#землетрясение
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